Der Spielwarenladen in Dietikon ist eine Institution. «Spiel + Hobby» an der Zürcherstrasse existiert seit 44 Jahren. Dort kaufen heute Eltern für ihre Kinder ein, die vor 20 Jahren schon für sich selbst ihr Sackgeld in dem Geschäft ausgegeben haben. Die Inhaberin Heidi Fluor (56) möchte, dass das so bleibt. Sie fürchtet aber, dass sie nur noch bis 2019 weitermachen kann.

Grund dafür ist die Grossbaustelle für die Limmattalbahn, die bis dahin von Schlieren ein paar Stationen weitergezogen sein wird ins Zentrum von Dietikon. Noch in diesem Sommer, am 28. August, wird auf dem Schlieremer Stadtplatz der Spatenstich für die erste Etappe zwischen dem Bahnhof Altstetten und der Schlieremer Geissweid stattfinden. Die zweite Etappe soll zwischen 2019 und 2022 bis Killwangen Spreitenbach erstellt werden. Wenn sie eingeweiht wird, fährt die Bahn direkt an Heidi Fluors Laden vorbei.

Vorher kommen allerdings noch Lärm und Staubentwicklung. Diese sind es aber nicht, die die Dietikerin schrecken. «Es ist wichtig, dass meine Kunden bis ans Geschäft mit dem Auto fahren können. 70 Prozent kommen motorisiert.» Viele kommen aus Uitikon, Birmensdorf, Aesch und Oetwil, Kunden mit grossem Budget und entsprechend umfangreichen Einkäufen. «Nur vom Fussgänger- und Velo-Verkehr kann ich nicht leben», so Fluor. Das Geschäft verfügt über zwei Parkplätze auf Privatgrund unmittelbar vor den Schaufenstern. Wenn die Zufahrt nicht mehr möglich wäre, ginge es an ihre Existenz. Und das habe rein gar nichts damit zu tun, ob sie für oder gegen den Bau der Bahn ist. In politischen Fragen verhalte sie sich als Geschäftsinhaberin stets neutral, so Fluor.

Erfahrung mit einer Baustelle

Ob zeitweise Totalsperrungen einzelner Abschnitte notwendig werden, wird derzeit noch abgeklärt. Das erläuterte die Limmattalbahn AG anlässlich eines «Gwerbe-Zmorge», der für die Information der betroffenen Gewerbler durchgeführt wurde. Auch Heidi Fluor nahm daran teil. Einbussen in einem Sommermonat könne sie verkraften, aber nicht über einen längeren Zeitraum und schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit, in der sie zwei Drittel ihres Jahresumsatzes mache.