Nur kleine Einsätze: «Sabine» verschont das Limmattal

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass das Sturmtief Petra durch die Schweiz zog und seine Spuren hinterliess – nun wütet bereits das nächste Unwetter. Mit der Gefahrenstufe 4 von 5 hält Orkan Sabine seit Sonntagabend den Kanton Zürich auf Trab: Am Flughafen Kloten wurden über 100 Flüge annulliert, den Zürcher Zoo-Tieren wurde der Freigang gestrichen, Bäume wurden entwurzelt, Strassen gesperrt und Schulen geschlossen.

Zu grösseren Ereignissen kam es in Wald und Bauma: Auf der Strecke zwischen Gibswil und Rüti kollidierte ein Regionalzug mit einer umgefallenen Tanne. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoss niemand. In Bauma brannten zudem fünf landwirtschaftliche Gebäude nieder. Der starke Wind liess den Brand noch heftiger wüten. Das Feuer griff ausserdem auch noch auf einen nahegelegenen Wald über. Wie stark «Sabine» blies, zeigte ein Blick auf die Messstation Hörnli: Zu Spitzenzeiten fegte «Sabine» dort mit 153 km/h durch. Zum Vergleich: Sturm Lothar erreichte vor rund 20 Jahren rund 180 km/h. Die Einsatzleitzentrale von Schutz und Rettung Zürich verarbeitete zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr fast 1500 Anrufe und disponierte rund 300 Feuerwehr- sowie 160 Rettungsdiensteinsätze im Kanton. Auch in der ganzen Schweiz zeigte sich «Sabine» von ihrer zerstörerischen Seite.