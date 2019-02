Wer heute das Abstimmungscouvert noch in den Briefkasten wirft, hat keine Garantie, dass dieses das Abstimmungslokal noch rechtzeitig erreicht. Am Sonntag wird in den Limmattaler Gemeinden über zwei kantonale und eine nationale Vorlage abgestimmt. Im Kanton Zürich stehen die Abschaffung der Kurspflicht für Hundehalter und das Wassergesetz an. Auf nationaler Ebene kommt die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen — für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung» dazu. Bis zum vergangenen Montag sah die Stimmbeteiligung im Bezirk eher tief aus.

Die Übersicht:

Dietikon erhielt bis letzten Montag 1846 Briefe, das entspricht einer Stimmbeteiligung von 16 Prozent. Das sei weniger als bei der letzten Abstimmung. Allenfalls liege dies an den Ferien, an fehlender Brisanz, der Komplexität oder dem Desinteresse im Allgemeinen an der Vorlage, schreibt die Stadtkanzlei.

In Schlieren, der zweitgrössten Stadt des Bezirks, stimmten bis Anfang Woche 1281 Stimmberechtigte per Brief ab. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von gut 15 Prozent. Die geringe Beteiligung begründet Daniele Palm, Assistent des Geschäftsleiters, wie folgt: «Die Vorlagen sind nicht sehr brisant und lösen keine grosse öffentliche Diskussion aus, welche die Stimmberechtigten dazu veranlasst, an der Abstimmung teilzunehmen.»

In Urdorf wurden bis Montagmittag 1281 Briefe eingeworfen. Das sind 21 Prozent der Stimmberechtigten. Was der letzten Beteiligung bei der brieflichen Abstimmung sehr nahe komme, heisst es bei der Gemeinde.