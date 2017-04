Doch es gibt noch weitere offene Fragen. Mitte April lancierte die Schlieremer CVP-Fraktion eine Motion, worin sie verlangt, dass der Stadtsaal und das an der Badenerstrasse geplante Alterszentrum gemeinsam auf demselben Grundstück im Zentrum realisiert werden. Unter anderem argumentieren die Christdemokraten damit, dass mit dieser Lösung mehr Grünfläche für den Stadtpark übrig bleibe, Baukosten gespart würden und Synergien genutzt werden könnten. So soll in der Ausschreibung des Architekturwettbewerbs auch eine Variante mit Alterszentrum von den Teams verlangt werden.

Davon ist in der Weisung jedoch nichts zu lesen. «Dies ist so, weil der CVP-Vorstoss noch nicht im Parlament behandelt wurde. Für diese Vorlage ist er daher noch nicht relevant», sagt Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (FDP) auf Anfrage. Doch sei es, sagt sie weiter, der optimale Zeitpunkt, ein solches Anliegen zu lancieren. «Denn eine allfällige Überweisung der Motion durch das Parlament hätte tiefgreifende Konsequenzen für die weiteren Planungsschritte der Wettbewerbe von Stadtsaal und Alterseinrichtung.» Voraussichtlich werde erst die CVP-Motion im Parlament behandelt, dann die beiden Kreditanträge für die Wettbewerbe. «Das Parlament wird sich demnächst mit diesen drei Vorlagen auseinandersetzen und kann so die Weichen stellen», sagt Stiefel.

Volk könnte 2019 abstimmen

Bezüglich der Baukosten rechnet die Stadt mit einem Betrag von 35 Millionen Franken. Dieser soll jedoch vollumfänglich von einem Investor finanziert werden, da die tragbare Belastung der Stadtkasse mit den diversen Bauprojekten erreicht sei. Ist der Bau erst erstellt, rechnet die Stadt mit Miet- und Betriebskosten von jährlich 1,9 Millionen Franken, die einem Ertrag von Saalmieten und Baurechtszinsen von gut 700 000 Franken gegenübersteht.

Nach der Genehmigung des Kredits soll es Schlag auf Schlag gehen. Noch in diesem Jahr soll der Wettbewerb ausgeschrieben werden, sodass dem Gemeindeparlament Ende 2018 ein Projektierungskredit vorgelegt werden kann. Bereits Mitte 2019 könnte dann eine Volksabstimmung folgen, bei der die Schlieremer über den Kredit für den Innenausbau befinden können.

Ein Stadtsaal als Treffpunkt für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe gehöre zur notwendigen Infrastruktur einer Stadt, schreibt die Exekutive in ihrer Weisung. Dies sehen auch bedeutende Schlieremer Vereine so. Erst Mitte März feierte das Komitee «Pro Stadtsaal Schlieren» seine Gründung. Darin sitzen Vertreter mitgliederstarker, städtischer Vereine wie der Harmonie Schlieren, EnventSchlieren und Freizeit Schlieren.