Herr Saner, morgen ist nach 27 Jahren im Notariat Schlieren Ihr letzter Arbeitstag. Eine der wichtigsten Qualitäten dieses Amtes, so steht es auf der Website, sei die Diskretion.

Beat Saner: Genau. Als Notar hört man sehr viel Privates über die Familien der Kunden. Das war schon immer so. Ich bin in Schlieren aufgewachsen und wohne seit knapp 30 Jahren in Stallikon. Im Limmattal kenne ich somit sehr viele Leute. Kommt ein Bekannter zu mir ins Notariat und richtet meiner Frau einen Gruss aus, leite ich diesen nicht weiter. Lediglich der Umstand, dass meine Frau wüsste, dass ein Bekannter bei mir war, wäre für mich schon ein Diskretionsbruch.

In Sachen Diskretion hat sich während Ihrer Karriere also nichts verändert?

Doch. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen heute mehr wissen wollen als früher. Zu meiner Anfangszeit erkundigte sich niemand nach alten Verträgen oder Testamenten. Heute fragen uns beispielsweise viele Menschen an, ob ihre Eltern ein Testament aufgesetzt haben. Da wir das Eltern-Kind-Verhältnis nicht kennen, dürfen wir keine Auskunft erteilen. Das Problem: Wir haben heute 16 Angestellte und man muss sichergehen, dass alle wissen, welche Auskunft gegeben werden darf und welche nicht. Eine Beschwerde hatten wir diesbezüglich aber noch nie.

Ist die Arbeit als Notar nicht trocken?

Ganz und gar nicht. Wir haben einen spannenden und abwechslungsreichen Job.

Was ist denn so spannend? Die Präzision, die es braucht?

Eben nicht. Wir Notare können dermassen kreativ sein in unserem Beruf, wenn wir denn wollen. Als Beispiel: Die Organisation eines Liegenschaftskaufs ist eigentlich Sache der Beteiligten, die Abfassung des Kaufvertrags unsere. Weil die Beteiligten aber in der Regel unkundig sind, nehmen wir sie an der Hand und suchen die beste Lösung. Dabei geht es nicht etwa um den Kaufpreis – hier dürfen wir uns nicht einmischen – eher um das vertragliche und finanzielle Timing, also das ganze drumrum. Ziel ist es, dass am Schluss ein schöner Kreis entsteht und alle zufrieden sind.