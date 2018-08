Plaudernd und lachend kommen die Senioren um die Ecke. Sie sind im Endspurt ihres Montags-Ausflugs. Locker halten sie ihre Stöcke in der Hand und kommen vor der Freizeit- und Sportanlage Werd zum Stehen. Seit rund acht Jahren leiten Monica Bamert und Hans Peter Herzig nun schon die Nordic-Walking-Gruppe in Geroldswil. Sie sind ausgebildete Erwachsenensportleiter. «Das Angebot der Pro Senectute legt einerseits Wert auf Fitness und Gesundheit, andererseits ist das soziale Zusammenkommen für die Seniorinnen und Senioren auch wichtig», sagt Bamert. Voraussetzungen für die Teilnehmenden gebe es nur wenige. «Man sollte sich gerne in der Natur bewegen und Kondition für anderthalb Stunden Nordic Walking mitbringen.», sagt Herzig. So lange dauern die Ausflüge der Gruppe.