Die Sanitär-Anlagen der Zimmer jedoch sind nigelnagelneu. Sie haben eine interessante Reise hinter sich: Die Badezimmer wurden als komplette Einheit mit WC, Dusche und Waschbecken aus Italien angeliefert. Das heisst: LKWs lieferten 127 Nasszellen zu je 5 Tonnen Gewicht an. Blicken die stationären Patienten aus dem Fenster, sehen sie auf die Aussenseite des Spitals, während die Stations- und Untersuchungszimmer in einem Kreis um den Innenhof angelegt sind.

Höher ist nur der Rega-Landeplatz

Im fünften und obersten Stock befindet sich schliesslich die Station für Zusatzversicherte. Hier liegen die Patienten mit Aussicht über Schlieren in Einerzimmern. Doch nicht nur die Aussicht der Privatstation, sondern auch die Geburtenabteilung interessiert die zukünftigen Patienten. «Viele kommen schon vor der Geburt ins Spital und entscheiden aufgrund der Zimmer, ob sie hier gebären wollen», sagt Feldmann. Im Moment müssen die Besucher das Spital noch über den Hinterausgang verlassen. Doch dies wird sich im Herbst ändern: Am 15. September findet die Einweihungsfeier statt, an der Besucher das Spital anschauen dürfen. Darauf folgt die Umzugsphase. «Während dieser werden die Abteilungen Schritt für Schritt, vom alten Gebäude ins Neue umgezogen», sagt Feldmann. Dies fordert minutiöse Planung: Denn der Spitalbetrieb läuft während dem Umzug vom alten Spital ins Neue nahtlos weiter. Nahtlos wird auch die 1,1 Kilometer lange Rohrpost, mit der die Angestellten Blutproben und Dokumente durch das ganze Gebäude senden

können.