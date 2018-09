Während sich Dietikon seit Freitag im Festtaumel befindet, wurde in Schlieren bereits die Vorfreude auf die zehnte Ausgabe des Schlierefäschts in einem Jahr entfacht. Der Verein Event Schlieren stellte am Donnerstag in der Aula des Schulhauses Reitmen erste Details zum zehntätigen Programm vor, das am 30. August 2019 startet. Beschwingt vom Erfolg der letzten Ausgabe, habe man vor zwei Jahren die Organisation des Grossanlasses in Angriff genommen, sagte OK-Präsident Rolf Wild. 2015 wohnten zwischen 70'000 und 100'000 Gäste dem Fest bei, das Feedback aus der Bevölkerung war bestens und auch finanziell gab es eine Punktlandung. Dies will der Verein wiederholen. Am Event mit dem Titel «Noch 365 Tage bis zum Fest» erklärte das Kern-OK, bestehend aus sieben Mitgliedern mit diversen Ressorts – das vollständige OK zählt 49 Personen –, wie es das schaffen will.

Die Ansprüche der Verantwortlichen sind hoch, schliesslich feiert das Schlierefäscht, das nach 2011 und 2015 zum dritten Mal unter dem Motto «Schliere lacht» steht, sogar ein doppeltes Jubiläum. Die erste Ausgabe ging 1969 über die Bühne und diese 50 Jahre sollen gebührend gefeiert werden. Auch handelt es sich um die mittlerweile zehnte Durchführung, was ebenfalls Anlass zum Jubeln gibt.

Feiern auf der Badenerstrasse

«Unser Fest besitzt eine tolle Ausstrahlung», sagte Wild. Man habe daher grosse Erwartungen, aber auch grosses Vertrauen in alle beteiligten Akteure und selbstverständlich grosse Freude. Sein Vize-Präsident Charly Mettier stellte daraufhin die zwei Gastregionen vor: Valposchiavo, das südlichste Tal von Graubünden, sowie Adelboden-Kandersteg-Lenk, sollen die Bergidylle nach Schlieren bringen. Platz dafür wird es reichlich geben. OK-Mitglied Jürg Zahner sprach von einem «kompakten neuen Festgelände». Da der Stadtplatz wegen der Limmattalbahn wegfällt und auch die Sägestrasse nicht mehr berücksichtigt wird, muss man auf die Badenerstrasse ausweichen.