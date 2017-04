Die Mitteilung der Stadt Schlieren ist kurz. Otto Heinz Walther, ein verstorbener Schlieremer Bürger, habe in seinem Testament die Gründung einer Stiftung veranlasst. Diese werde der Stadt künftig jährlich einen Betrag von 50 000 Franken zur Verfügung stellen, der zugunsten von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen eingesetzt werden dürfe. Die Zürcher Kantonalbank, die mit der Gründung der Stiftung betraut ist, habe angefragt, ob die Stadt bereit sei, eine Person in den Stiftungsrat abzuordnen.

Mit SVP-Stadtrat Christian Meier hat der Ressortvorsteher Alter und Soziales diese Aufgabe übernommen. Meiers Abteilung sei dafür geeignet, weil die Mehrheit der begünstigen Gruppen von diesem Ressort vertreten wird, schreibt die Stadt weiter. Über die Biografie von Otto Heinz Walther ist in der Mitteilung jedoch nicht viel zu lesen. Der Stadtverwaltung scheint der edle Spender nicht näher bekannt zu sein. Nur seine ehemalige Wohnadresse wird genannt: Stationsstrasse 10 in Schlieren.