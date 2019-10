NLB-Fussballerinnen und ihr neuer Trainer haben sich gefunden – sie liegen im Fahrplan

In den Partien gegen die drei hinter ihnen liegenden Teams Derendingen, Walperswil und Worb holten die Limmattalerinnen alle ihre Zähler, gegen die nominell besseren Mannschaften setzte es vier Niederlagen mit dem Gesamtskore von 2:9 ab. Man könnte folgern, dass der FC Schlieren die wichtigen Partien um den Ligaerhalt gewinnt und sich dann gegen übermächtige Teams schont. «Das kann ich so nicht unterschreiben», sagt FCS-Trainer Fernando Esteban. «Wir steigen in jede Partie mit der Haltung, etwas Zählbares mitnehmen zu wollen. Deshalb bin ich grundsätzlich zufrieden.» Luft nach oben gebe es aber doch. «Wir haben ein grosses Ziel und wollen Ende Saison auf dem fünften Rang stehen.» Zum Vergleich: Vor Jahresfrist schloss das Team die NLB-Meisterschaft auf dem achten Platz ab, mit einem respektablen Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze. Damals war Esteban indes noch nicht an Bord. Der frühere Assistent von Trainer Martin Rueda bei Challenge-Ligist Wohlen hat die Schlieremer Frauen erst im Sommer übernommen.

Über die Frage, ob er seinen Wechsel vom Männer- in den Frauenfussball bereut, muss Esteban erst einmal schmunzeln. «Ganz im Ernst: Nein, noch keine Minute. Klar, es ist sowohl für die Spielerinnen als auch für mich eine neue Erfahrung. Aber ich lerne gerne, und hier in Schlieren lerne ich immer wieder dazu.» Kürzlich weilte Esteban an einer Trainerfortbildung in Luzern. Einer der Referenten war Frauen-Nationaltrainer Nils Nielsen. Esteban zeigte sich begeistert vom Tag in der Zentralschweiz: «Wir hatten Einblick in die verschiedenen Trainingsformen.» Einiges des neu Erlernten werde er in den Trainings unter der Woche einfliessen lassen.