Im Dietiker Restaurant Ochsen waren am Dienstag aussergewöhnlich viele Oetwilerinnen und Oetwiler zu Gast. 43 Mitglieder des Seniorenclubs Oetwil kamen zusammen, um sich beim Mittagessen gegenseitig auszutauschen. Dieser Anlass sei bei den Clubmitgliedern zwar besonders beliebt, aber so viele wie an diesem Tag seien noch nie gekommen, meint Helene Huber, die nicht zum ersten Mal mit dabei ist. Auch Clubpräsident René Barras findet die Teilnehmerzahl sehr erfreulich.

Der Fondue-Plausch ist einer von drei fixen Terminen im Jahresprogramm des Seniorenclubs. «Jedes Jahr finden auf jeden Fall die Generalversammlung, das Bräteln im Wiesentäli im Sommer und das Fondue-Essen im Winter statt», sagt Vorstandsmitglied Cilio Gosteli. An den Anlässen nehmen aber nicht nur Oetwiler teil: «Es gibt einige Heimweh-Oetwiler, die Richtung Zürichsee weggezogen sind, aber trotzdem immer wieder gerne unsere Leute treffen», so Gosteli.

Obwohl das Motto vorgestern Fondue-Plausch lautete, assen nicht alle geschmolzenen Käse mit Brot. Ein paar Senioren genossen das Tagesmenü, darunter auch Ernest Steffen. «Ich will kein Fondue essen, das besser ist als mein eigenes», erklärt der selbst ernannte Fondue-Fan und lacht. Die typische Schweizer Speise komme bei ihm einmal in der Woche auf den Tisch. Im Restaurant bestelle er lieber etwas, das er zu Hause nicht selber kochen kann.