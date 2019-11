Nicht alle nehmen den Umweg wegen der Baustelle in Kauf — draunter leidet das Gewerbe

Die Baggerschaufel wühlt im Weininger Boden. Ein Bauarbeiter misst, wie tief der Graben in der Zürcherstrasse werden muss. An einer anderen Ecke diskutieren zwei Bauarbeiter, wie die drei Fernwärmerohre, die von der Badenerstrasse West, der Dietikonerstrasse und der Badenerstrasse Nord kommen, verbunden werden können. Derzeit werden in Weiningen die Wasser- und Stromleitungen erneuert sowie Wärmeleitungen verlegt. Zudem soll die Verkehrssicherheit auf den Strassen erhöht werden. Dafür werden unter anderem Verkehrsinseln in die Strasse gebaut. «Wir hoffen, dass die Strasse ohne Baustelle dann für die nächsten 25 Jahre halten wird», sagt Tobias Klapproth, Projektleiter beim Tiefbauamt des Kantons Zürich. Er ist verantwortlich für die Baustelle, bei der sechs Bauherren involviert sind.

Die Fäden von Kanton, Gemeinde Weiningen, Limeco, Swisscom, Grundwasserversorgung und den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) laufen bei der Bauleiterin Janine Heinz zusammen. «Wir treffen uns alle zwei Wochen an der Bausitzung, um die aktuelle Lage zu evaluieren», sagt Klapproth. Momentan ist die Limeco am Drücker, da die Rohre für die Fernwärme verlegt werden. Auf der anderen Seite der Strasse werden die EKZ im nächsten Jahr die Stromkabel verlegen. Insgesamt wurden bereits 915 Meter Wasserrohre und 515 Meter Rohre für Fernwärme verlegt. «Wir sind gut im Zeitplan und haben bislang keine unangenehmen Überraschungen erlebt», sagt Klapproth. Doch noch sei es zu früh, um zu beurteilen, ob das angestrebte Ziel, Ende Dezember 2021 mit der Baustelle fertig zu werden, wirklich eingehalten werden könne.

Bei Baulärm will niemand auf der Terrasse sitzen

Während der ganzen Bauzeit können die Autos nur in Richtung Engstringen durch Weiningen fahren. Wer von Unterengstringen her kommt, muss die Umfahrungsstrasse nehmen. Nur der Bus darf in beide Richtungen verkehren, deshalb regeln Lichtsignale an den Dorfeingängen den Verkehr. «Die Lichtsignale sind ein Kompromiss, den wir zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs machen mussten», sagt der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos). Die Bauleitung ist zufrieden mit der Verkehrsführung: «Der Verkehr läuft zu 90 Prozent flüssig durch das Dorf», sagt Klapproth. «Jede Baustelle ist einmalig. Bei dieser haben die sechs Bauherren sich entschieden, den Verkehr in einem Einbahnsystem durch das Dorf zu leiten», sagt er. Von der Bevölkerung seien bislang keine negativen Rückmeldungen gekommen, nicht mal Lärmklagen hätten sie erhalten. Vorher habe es mit dem Lichtsignal an der Lindenkreuzung einen Stop-and-go-Verkehr im Dorfzentrum gegeben. «Nun haben wir einen konstanten Verkehrsfluss. Es ist fast verkehrsberuhigend», sagt der Projektleiter.