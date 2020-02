Neuorganisation der Berufsfachschulen: das Limmattal wird zum Logistik-Zentrum

Im Kanton Zürich werden die Berufsfachschulen von Grund auf neu organisiert. Der Bildungsrat hat die Zuteilung der Berufe an die verschiedenen Schulen neu festgesetzt. Damit sollen sich die Bildungsstätten zu Kompetenzzentren entwickeln. Die Umsetzung soll bis spätestens im Sommer 2023 erfolgen. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) gab den Beschluss am Dienstag bekannt.

Die Neuorganisation betrifft auch das Bildungszentrum Limmattal. Derzeit bietet die Berufsfachschule in Dietikon Ausbildungen in den Berufsfeldern Logistik und Technik an. Dazu gehören die Berufe Logistiker/in EFZ und EBA (zwei- und dreijährige Ausbildung), Polymechaniker/in, Konstrukteur/in, Logistiker/in, Produktionsmechaniker/in, Mechanikpraktiker/in und Messerschmied/in. Künftig wird das Bildungszentrum Limmattal alle Maschinenbauberufe abgeben. Die Lernenden mit dieser Berufsausrichtung werden neu die Berufsbildungsschule Winterthur oder die Berufsschule Rüti besuchen. Zudem wird auch ein Lernender, der sich zum Messerschmied ausbildet, künftig in Winterthur unterrichtet. Betroffen von der Verschiebung sind rund 236 Jugendliche.

Im Gegenzug wurden dem Bildungszentrum die Berufe Recyclist/in, Strassentransport-Fachfrau/-Fachmann und Strassentransport-Praktiker/in zugeteilt. Insgesamt übernimmt das Bildungszentrum Limmattal 99 Lernende im Bereich Strassenbau von der Berufsbildungsschule Winterthur. 103 auszubildende Recyclistinnen und Recyclisten wechseln vom Bildungszentrum Zürichsee Horgen nach Dietikon. Insgesamt handelt es sich um 202 Lernende. Speziell ist, dass das Bildungszentrum Limmattal dann nicht nur die einzige Ausbildungsstätte für angehende Recyclistinnen und Recyclisten aus dem Kanton Zürich, sondern aus der gesamten Deutschschweiz wird.

Weiterhin werden Logistikerinnen und Logistiker im Limmattal ausgebildet. Durch die Neuorganisation reduziert sich die Anzahl von derzeit insgesamt rund 1164 Schülerinnen und Schüler auf 1130.

Neu gibt es keine vierjährige Lehre mehr

Claudia Hug, Rektorin des Bildungszentrums Limmattal, sieht der Reform positiv entgegen. «Für unsere Schule ist die Neuorganisation eine grosse Chance. Es macht uns zu einem Kompetenzzentrum für Logistik, Transport und Entsorgung», sagt Hug. Die neuen Berufe würden die bereits beschulten Logistikberufe ergänzen. Dies sei vor allem angesichts der fortschreitenden Digitalisierung in dieser Branche von Bedeutung, sagt Hug. Schade sei, dass das Bildungszentrum mit dem Beruf Polymechaniker/in eine vierjährige Lehre im Angebot verliere. «Doch im Vordergrund steht, dass wir unsere Lernenden zu einem guten Abschluss bringen, ob es nun eine zwei- , drei- oder vierjährige Ausbildung ist oder nicht.»