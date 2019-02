Im Frühling sollen im Birmensdorfer Industriegebiet Ristet nicht nur Werkzeugsgeräusche zu hören sein, sondern auch Lieder und Gebete: Der tamilische Verein Sri Ayyappan Devasthanam Swiss will dort einen hinduistischen Tempel eröffnen. Die Vereinsmitglieder Jeyakamtaham Jeyarajah und Mahendiran Thiyagaraja kümmern sich um das Projekt und haben bei der Gemeinde Birmensdorf ein entsprechendes Gesuch eingereicht.

Der Verein will eine ehemalige Druckerei an der Hans-Stutz-Strasse 1 in ein Gotteshaus verwandeln. «Wir sind dankbar, dass wir den Tempel in Birmensdorf eröffnen dürfen. Der Ort ist sehr schön und ruhig. Da fast keine Menschen im Industriegebiet wohnen, werden wir kaum jemanden stören», sagt Jeyarajah.