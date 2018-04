Mit 912 Stimmen holt der Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) bei den Gesamterneuerungswahlen am meisten Stimmen. Gleich hinter Linder folgt sein Parteikollege Daniel Schwendimann, der den Sprung in den Gemeinderat mit einem Glanzresultat schafft. Er, der den Sitz der nicht wiederantretenden Carol Hofer besetzt, holte 901 Stimmen. Der dritte FDP-ler holt am drittmeisten Stimmen.

Schwendimann freut sich enorm, über sein hervorragendes Resultat, wie er auf Anfrage sagt. «Ich habe mir die Wahl gewünscht und bin froh, dass es geklappt hat.» Wie erklärt er sich, dass er als Neuer das zweitbeste Resultat erzielt? Nebst dem, dass er einen ausgefallenen Flyer habe drucken lassen, habe er durch sein Engagement für die Ortsbus-Verlängerung nach Schlieren wohl Bekanntheit im Dorf erlangt, was ihm Stimmen gebracht habe. «Zudem ist Uitikon eine freisinnige Gemeinde. Dies zeigt das Resultat.»

Den bisherigen Uitiker Sicherheitsvorstand Patrik Wolf haben 894 Personen auf ihren Wahlzettel geschrieben. Finanzvorstand Markus Hoppler (CVP) holt 884 Stimmen, Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP) kann 859 Voten auf sich vereinen. An sechster Stelle folgt Hochauvorsteherin Susanne Bereuter (parteilos) mit 856 Stimmen. Gesundheitsvorsteher Walter Schelling (SVP) zieht mit 813 Stimmen erneut in die Exekutive ein.

Stimmberechtigt waren 2894 Personen, die Stimmbeteiligung lag bei 33,5 Prozent.