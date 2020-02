Neuer Bezirkschef der Kantonspolizei in Dietikon: «Wir lassen nicht locker»

Andere denken mit 57 Jahren schon an die Pension. Ich habe mir gedacht: Nein, ich suche nochmals eine neue Herausforderung. Denn das hält jung. Auch gibt es mir viel, das, was ich in 35 Jahren bei der Kantonspolizei gelernt habe, an junge Mitarbeiter weiterzugeben. Die Aufgabe ist auch eine andere: Als Bezirkschef muss ich netzwerken. Ich muss den Kontakt mit den elf Gemeinden pflegen, oder zum Beispiel auch mit den Feuerwehren und dem Statthalter und der Staatsanwaltschaft. Ich muss die Wünsche abholen und schauen, was wir erfüllen können und was nicht. Und mit den Gemeindepolizeien wie zum Beispiel der Stadtpolizei Dietikon muss ich auch in Kontakt sein, damit man sich zum Beispiel gegenseitig unterstützen und die Ressourcen optimal nutzen kann. Anders ist auch die Anzahl Polizisten, die ich führe. In Zürich waren es 14 Personen, hier sind es 45. Ab 1. Mai sind es dann etwas weniger.

Roland Möckli: Ich hatte schon als Kind daran gedacht. Richtig damit beschäftigt habe ich mich dann während der Lehre als Landmaschinenmechaniker. Da überlegte ich mir, was ich eigentlich erreichen könnte. Ich konnte mir vieles vorstellen: ein Job bei einer Bank, einer Versicherung, der Polizei, dem Berufsmilitär oder bei der Swissair. So überlegte ich mir dann, welche Firma es auch 40 Jahre später noch geben wird. Ich entschied mich, die Polizeischule anzufangen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, weiss ich: Ich würde es genau gleich machen. Ich habe Freude an dieser Arbeit und wie es in meinem Berufsleben vorwärtsging.

2008 wurde er dann zum Kreischef befördert und übernahm den Kreis Zürich Sihl, also das Stadtzürcher Gebiet links der Limmat. Vor anderthalb Jahren kehrte er dann als Kreischef in den Kreis Zürich Limmat zurück, ehe er nun per 1. Januar 2020 Bezirkschef im Bezirk Dietikon wurde. Wenn alles gut kommt, wird er bis zur Pensionierung Bezirkschef bleiben. In seiner Freizeit geht Möckli gerne wandern, fährt Velo und ist ein leidenschaftlicher Skifahrer. (deg)

Roland Möckli, neuer Bezirkschef der Kantonspolizei in Dietikon, ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt in Birmensdorf. Aufgewachsen ist er in der Region Winterthur, auf dem elterlichen Bauernhof in Aesch bei Neftenbach. Nach einer Lehre als Landmaschinenmechaniker trat er mit 19 Jahren ins Militär ein, wo er sich den Rang eines Feldweibels abverdiente.

Als Sie 1988 die Polizeischule fertig hatten, begannen Sie bei der Verkehrspolizei. Mit dem Verkehrszug Zürich waren Sie im ganzen Kanton tätig. Erinnern Sie sich noch an einen Ihrer ersten Einsätze?

Das war in Hausen am Albis, an meinem ersten oder zweiten Arbeitstag. Ich nahm meinen allerersten Unfall mit Sachschaden auf. Nichts grosses. Wenn ich mich recht erinnere, kollidierte ein Lastwagen mit einem parkierten Auto. Mein Kollege sagte mir, ich solle ihm zuschauen, wie man so eine Unfallaufnahme macht. Und ich sagte: Nein, ich mache es gleich selber, so lerne ich am meisten. Das klappte dann auch. Aber ich hatte in meiner Uniformjacke noch das Winterfutter drin. Dabei war es Juli und ziemlich heiss. Der Schweiss lief mir nur so runter, als ich ziemlich nervös die Personalien aufnahm.

Sie hatten wohl auch Erlebnisse, die Ihnen ganz persönlich noch näher gegangen sind. Was war das einschneidendste Erlebnis?

Das war, als ich erstmals so richtig mit dem Tod in Berührung kam, nachdem 1990 der Alitalia-Flug 404 auf dem Stadlerberg abstürzte und alle 46 Insassen starben. Als junger Funktionär musste ich am Tag danach beim Aufräumen helfen. Ich war eine Woche vor Ort und vor allem auch bei der Leichenbergung dabei.

Wie kamen Sie mit der psychischen Belastung klar?

Die Kantonspolizei hatte damals noch kein Care-Team, das psychologische Hilfe bot. Trotzdem konnte ich es recht gut verarbeiten. Ich ging mit einer Arbeitskollegin zusammen essen, um über das Erlebte zu reden. Das tat gut und wir konnten mit diesem einschneidenden Erlebnis umgehen. Beim ersten Mal geht es einem zwar sehr nahe. Mit der Zeit entwickelt man aber eine Schutzhülle. Meine Frau ist immer wieder erstaunt, wie schnell ich umschalten kann. Wenn ein Aufgebot kommt, bin ich ab dem ersten Anruf voll fokussiert. Wenn ich wieder zuhause und frisch geduscht bin, kann ich das Erlebte hinter mir zurücklassen. Ich kann das gut trennen. Ein spezieller Fall in meiner Karriere war auch der Absturz des Crossair-Flugs 3597 in Bassersdorf im Jahr 2001, als 24 Menschen starben und 9 überlebten. Auch dort war ich mehrere Tage im Einsatz. Zuletzt war ich zudem in Zürich bei den Ermittlungen rund um einen prominenten Fall involviert. Aber dazu kann ich nichts sagen. Das Verfahren läuft noch.