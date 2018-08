Am Freitag eröffnet die Knabenbar des Knabenvereins die Festivitäten, ein vielfältiges Programm ist geplant. Dann am Samstag wird bereits nach dem Mittag der Chilbibetrieb aufgenommen. Um 17 Uhr werden Neuzuzüger im Gemeindesaal empfangen, darauf folgt ein Apéro für neue und alte Aescher. Geplant sind auch diverse Unterhaltungsangebote, unter anderem eine Performance am Vertikaltuch und eine Tanzshow. Traditionsbewusste können auch Aescher Lieder anhören, die Kinder mithilfe des Musikvereins Birmensdorf eingeübt haben. Andere Limmattaler Dörfer sind auch vertreten: Die Tanz-Fabrik Urdorf führt zeitgenössischen Tanz vor. Der festliche Abend wird vom Komiker Philipp Sommerfeld moderiert. Der Sonntag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr. Diverse Aktivitäten folgen bis um 18 Uhr. Das nächste Aescher Dorffest findet in zwei Jahren, also 2020, statt.

