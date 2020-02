Neue Gemeindeordnung: Uitikon ist für eine Einheitsgemeinde

Bei den Mitgliedern des Uitiker Gemeinderates und der Schulpflege heisst es nun Ärmel hochkrempeln. Weil das Stimmvolk am Sonntag deutlich Ja sagte zur Erheblichkeitserklärung der Einheitsgemeinde-Initiative, müssen die beiden Gremien in den kommenden Monaten eine neue Gemeindeordnung ausarbeiten. Eine, in der die Schulpflege in die Gemeindestrukturen eingebettet ist. 1136 Stimmberechtigte oder 65,6 Prozent sprachen sich für die Ausarbeitung aus. 596 oder 34,4 Prozent waren dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 58 Prozent.

Für den Initianten Josef Steppacher ist dieses Ergebnis ein grosser Erfolg. «Ich bin stolz auf die Gemeinde und danke ihr von Herzen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befassten sich intensiv und ernsthaft mit der Vorlage und die Mehrheit legte ein Ja in die Urne. Das ist erfreulich», sagt er. «Ich glaube, dass viele ein Ja in die Urne gelegt haben, um der Bildung einer Einheitsgemeinde eine ernsthafte Chance zu geben.» Der Präsident der Uitiker Schulpflege, Reto Schoch von der CVP, nimmt das Ergebnis gelassen, obwohl sein Gremium dezidiert gegen die Vorlage war. «Ein solches Ergebnis war absehbar, da die Befürworter sehr aktiv waren im Dorf.»

Nur die CVP beschloss die Stimmfreigabe

Während sich die Schulpflege dezidiert gegen die Erheblichkeitserklärung aussprach, war der Gemeinderat klar dafür. Einheitlich ging es auch bei den Parteien nicht zu und her. Die CVP beschloss Stimmfreigabe, sämtliche anderen Ortsparteien die Ja-Parole. «Ich denke, dass auch dies zum eindeutigen Ergebnis beigetragen hat», sagt Steppacher. Ausserdem habe das Initiativkomitee aus in der Gemeinde etablierten Persönlichkeiten bestanden, die auf breite Unterstützung zählen konnten. «Es handelt sich um Personen, die grosse Erfahrung in der Kommunalpolitik haben, betriebswirtschaftliches Denken aufweisen sowie die Mechanismen der Politik kennen», sagt er weiter.