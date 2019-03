So nahm er diese Woche an seiner 25. Generalversammlung zuerst 9 neue Mitglieder auf, womit der Mitgliederbestand auf 99 Mitglieder stieg. Noch am gleichen Abend wurde das 100. Mitglied gefunden. Es handelt sich um Marco Kälin, den Präsidenten des Gewerbevereins Geroldswil-Oetwil. An der Versammlung am Dienstagabend im Uitiker «Leuen», zu der 39 Mitglieder und Gäste erschienen, kam Otto Frei, der den Verein seit 11 Jahren präsidiert, auch auf seine Amtsablösung zu sprechen.

Ingo Engelmann soll an der Generalversammlung 2020 zum neuen Präsidenten gewählt werden. Bis dahin sind er und Frei quasi Co-Präsidenten, um Engelmann ins neue Amt einarbeiten zu können. Weiter wurden an der Versammlung unter anderem der Jahresbericht des Präsidenten, die Rechnung sowie das Budget angenommen. Am Ende der Versammlung spendierte das Hotel Restaurant Leuen eine Torte mit der Aufschrift «25 Jahre Gewerbeverein Uitikon Waldegg». (deg)