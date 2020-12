Neben Autobahn und Limmat wird die Stromversorgung für die Zukunft gesichert

Wegen der regen Bautätigkeit, des stetigen Bevölkerungswachstums, zunehmender Arbeitsplätze und nicht zuletzt des Baus der Limmattalbahn wird der Stromverbrauch in der Region weiter ansteigen. In Oberengstringen rüstet sich EKZ für die Zukunft der Limmattaler Stromversorgung. Direkt neben der Autobahn wurde an der Allmendstrasse ein neues Unterwerk gebaut (siehe Zweittest "Vom Kraftwerk bis zur Steckdose daheim" unten links).

Bisher hat EKZ den Bezirk Dietikon mit zwei Unterwerken in Dietikon und Schlieren versorgt. Jenes in Schlieren sei aber heute ziemlich ausgelastet, sagt Martin Baumgartner, Projektleiter des Unterwerks in Oberengstringen.

Bei einem Besuch vor Ort weist abgesehen vom blauen EKZ-Logo auf den ersten Blick wenig darauf hin, dass von dem unscheinbaren, langgezogenen Betongebäude aus künftig Ober- und Unterengstringen, Weiningen und Teile von Schlieren mit Strom versorgt werden. Nur in der Nähe der zwei 40-Megavoltampere-Transformatoren ist das typische Hochspannungsbrummen zu vernehmen. Die Umgebung sieht teilweise noch wie eine Baustelle aus. Das soll sich bis im Frühjahr ändern, sagt Baumgartner.

Innerhalb von zwei Jahren wird Betrieb hochgefahren