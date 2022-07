Natur Bessere Lebensbedingungen für Flora und Fauna und eine bunte Blumenpracht für Spaziergänger: Das Reppischtal wird ab Ende Juli aufgewertet Mit einer Trockenwiese im Chliroten Rain will die Fachstelle Naturschutz Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten.

Ab Ende Juli wertet die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich eine Wiese im kantonalen Naturschutzgebiet Chliroten Rain auf. Dieses liegt im unteren Reppischtal auf Urdorfer Boden am Hang in Richtung Siedlungsgebiet. Mit der Aufwertung will der Kanton die bedrohte Flora und Fauna magerer Trockenwiesen wirkungsvoll fördern, wie die Baudirektion am Freitag mitteilte.

Denn solche Wiesen seien aussergewöhnlich artenreiche Lebensräume, die viele seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergen. Trockenwiesen haben laut der Fachstelle Naturschutz über die Jahre in der hiesigen Landschaft stark abgenommen und gehören heute zu den gefährdeten Lebensräumen. Deshalb komme ihrer Wiederherstellung und Aufwertung gemäss dem Naturschutz-­Gesamtkonzept des Kantons eine hohe Priorität zu.

Bauarbeiten dauern rund drei bis vier Wochen

Das Gebiet Chiloten Rain verfüge über ein hohes Potenzial für Magerwiesen, heisst es weiter in der Mitteilung. Ab dem 25. Juli sollen deshalb über drei bis vier Wochen die Aufwertungsmassnahmen umgesetzt werden. Die Bauarbeiten finden jeweils werktags von 7 bis 19 Uhr statt, die Baustelle wird über die Reppischtalstrasse erschlossen. Bei schlechter Witterung müssen die Arbeiten unterbrochen werden und es kann zu Verzögerungen kommen.

Die rund eine Hektare grosse Fläche sei zwar seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gedüngt worden und werde mehrmals jährlich geschnitten, aber: «Der Zielzustand einer Magerwiesenvegetation ist bei Weitem noch nicht erreicht», schreibt die Baudirektion. Damit eine hochwertige Magerwiese unter idealen Voraussetzungen entstehen kann, soll der nährstoffreiche Oberboden abgetragen und in der Region zur Verbesserung von Landwirtschaftsland verwertet werden.

Farbige Blumenpracht für die Bevölkerung

Von der Aufwertung im Chliroten Rain erhofft sich die Fachstelle Naturschutz bessere ­Lebensbedingungen für Magerwiesenarten wie den Bienen-Ragwurz oder das Sechsfleck-Widderchen. «Ein hochwertiger Magerstandort im Chliroten Rain bietet einen wichtigen Trittstein für Magerwiesenarten im Reppischtal», heisst es in der Mitteilung.

Nicht nur die Natur profitiere von dem Projekt, Spaziergängerinnen und Spaziergängern soll die Wiese nach der Aufwertung mit einer farbigen Blumenpracht und vielfältigen Insektenwelt erfreuen.