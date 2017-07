«Wunsch nicht ernstgenommen»

Gemeinderat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Thomas Widmer (Quartierverein) stellte im Dezember als Sprecher der GPK-Mehrheit die Argumente vor, die für eine Bebauung der Geissweid sprechen. Heute betont er, dass es sich bei der Umsetzungsvorlage beinahe um dasselbe Geschäft handle, welches vom Gemeinderat damals verworfen wurde. «Ich habe das Gefühl, der Wunsch nach einer Bebauung des Platzes wurde vom Stadtrat nicht ernstgenommen.» Widmer kann sich gut vorstellen, dass das Parlament denselben Entscheid fällen wird wie im Dezember und die Vorlage dann vors Volk kommt.

Dass innert derart kurzer Zeit 600 Signaturen für eine freie Geissweid gesammelt werden konnten, kann er gut nachvollziehen. «Die Schlieremer haben die Nase voll vom Bauboom und von Verdichtung», sagt er. Doch ist er noch immer davon überzeugt, dass eine Bebauung der Geissweid sinnvoller wäre, als die Überbauung der grossen grünen Wiese im Stadtpark für das Alterszentrum, so wie der Stadtrat es plant.

Initiative hat keine Gegner

Befruchtet hatte die Idee einer Bebauung die Liberale Baugenossenschaft Schlieren (LBS). Sie holte die benachbarten Landbesitzer, die Kohler AG, an Bord und lancierte eine Projektstudie, aus der ein Mehrfamilienhaus resultierte, das über den Tramschienen erstellt werden könnte. Wie schätzen die Verantwortlichen der LBS die Lage ein? Eine Empfehlung zu diesem Geschäft gebe er den Gemeindeparlamentariern nicht ab, sagt der ehemalige Stadtpräsident Peter Voser (FDP) und aktuelle LBS-Präsident. «Ich habe das Gefühl, dass die Gegner einer Überbauung sehr stark sind. Innert nur weniger Tage über 600 Unterschriften zu sammeln, ist schon beeindruckend», so Voser. Zudem vernehme er in der Stadt zur Zeit keine Stimmen, welche die Initiative aktiv bekämpfen und sich stark für eine Überbauung einsetzen wollen.

«Zwar liessen sich bürgerliche Parlamentarier von unserer Projektstudie begeistern und wiesen die erste Vorlage des Stadtrates im Dezember für weitere Abklärungen zurück», so Voser.

Für den Fall, dass sich das Parlament und auch das Volk gegen die Initiative und gegen die Umsetzungsvorlage des Stadtrates aussprechen, stünde die LBS zur Stelle, so Voser. «Wir sind stets auf der Suche nach geeignetem Bauland in Schlieren. Wegen der rasant gestiegenen Preise, wurden wir jedoch in jüngster Zeit nicht mehr fündig.»