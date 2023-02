Regierungsratswahl Wiedergewählte Silvia Steiner: «Die Umfragen haben sehr stark mobilisiert» Sie wurde im Vorhinein als Wackelkandidatin bezeichnet - schaffte nun aber doch die Wiederwahl in den Regierungsrat. Für die kommende Legislatur hat Silvia Steiner viel vor.

Mitte-Regierungsrätin Silvia Steiner ist wiedergewählt. KEYSTONE

Umfragen sahen Sie als Wackelkandidatin, nun erreichten Sie Platz sechs von sieben. Wie erklären Sie sich das?

Silvia Steiner: Meine Wählerschaft ist eher analog, von daher musste man immer gewisse Vorbehalte haben. Im Übrigen haben die Umfragen genau das bewirkt, was meine politischen Gegner wohl eher nicht wollten: Sie haben sehr stark mobilisiert.

Meine Partei hat zudem einen super Wahlkampf hingelegt, wir waren unablässig auf den Strassen und haben Wählerinnen und Wähler angesprochen. Die Resultate zeigen, dass die Wählerinnen und Wähler im Kanton Zürich mit meiner Bildungspolitik einverstanden sind. Nun bin ich sehr motiviert, meine bisherige Arbeit mit allen Kräften weiterzuführen.

Hat die Unterstützung der bürgerlichen Allianz geholfen?

Das bürgerliche Ticket hat sicher geholfen, und zwar nicht nur mir. Ich glaube, es ist klar, dass die Zürcherinnen und Zürcher keine links-grüne Mehrheit in der Regierung ­wollen.

Sie sagten, Sie haben noch viel vor für die nächste Legislatur. Was sind Ihre Ziele?

Ich habe ganz klare Ziele, leider hat der Wahlkampf diese aber etwas durcheinandergebracht. Es steckt vieles in der Pipeline. Die Frage ist immer, wann taktisch der richtige Zeitpunkt ist, mit einer grossen Vorlage zu kommen. Wenn sie nämlich scheitert, steht man wieder auf Feld eins, und das wollten wir bisher verhindern. Ich glaube aber, dass jetzt eine gute Zeit bevorsteht. Ich hoffe, dass sich nun alles wieder etwas beruhigt und meinen Vorlagen wieder mit ­etwas Distanz begegnet werden kann.

Welche Vorhaben stehen an?

Grössere Vorlagen sind die Finanzierung von Betreuungsplätzen in den Krippen und die frühkindliche Förderung. Die Geschäfte liegen auf dem Tisch und werden in den nächsten Wochen dem Regierungsrat vorgelegt. Dann wird es darum gehen, die Situation der Lehrpersonen zu optimieren.

Ich plane eine Begabtenförderung und in den Gymnasien wollen wir die Lehrpläne neu aufbauen. In den Berufsfachschulen und Gymnasien steht ein grosses Projekt an, bei dem es um deren Organisationsstruktur gehen wird. Und wir haben vor, die Digitalisierung intensiv voranzutreiben.

Wie wollen Sie gegen den Lehrermangel vorgehen?

Wir müssen den Weg weitergehen wie bisher. Es ist eine schwierige Situation und sie wird noch eine Weile angespannt bleiben. Immerhin zeichnet sich ein Silberstreifen am Horizont ab, das Schülerwachstum nimmt ab. An der Pädagogischen Hochschule konnten wir viele Leute ausbilden. Wir müssen das Studium weiterhin attraktiv halten, damit die Leute nachher im Lehrer­beruf bleiben.