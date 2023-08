Schlierefäscht «Es war stressig, aber lässig»: OK-Präsidentin Sabrina Berri spricht über ihre bisherige Amtszeit Stunden vor dem Volksfest hat die Tätschmeisterin noch immer keine Kopfschmerzen. Im Interview sagt sie, wieso sie trotz Badenfahrt und Züri Fäscht keinen Fest-Koller erwartet.

Sabrina Berri freut sich auf das Schlierefäscht, das vom 1. bis 10. September im Zentrum von Schlieren über die Bühne geht. Bild: Andrea Zahler

In Kürze beginnt das Schlierefäscht. Darauf hat OK-Präsidentin Sabrina Berri mehr als zwei Jahre hingearbeitet. Im Interview spricht sie über ihre Gefühlslage zum Start und berichtet, was ihr an ihrem Amt Mühe bereitet hat.

Hand aufs Herz, mag in der Region nach Züri Fäscht und Badenfahrt überhaupt noch jemand feiern?

Sabrina Berri: Da habe ich null Bedenken. Wir haben ja gerade an diesen Festen gesehen, dass der Besucherandrang höher als erwartet war. Und was das Schlierefäscht betrifft, so haben wir ganz viele Anfragen von Leuten erhalten, die sich nach Tickets für unsere Konzerte erkundigten. Wir sagten ihnen dann, dass diese gratis seien und dass sie einfach vorbeikommen können. Kurz: Ich erwarte bei gewissen Konzerten viele Leute. Weiter müssen wir bedenken, dass es sich bei unserem Fest um ein Dorffest handelt. Die meisten Leute werden aus Schlieren und Umgebung kommen und nicht aus Baden oder Zürich.

Mag sein. Allerdings kann auch ihre primäre Zielgruppe genug vom Feiern haben, schliesslich gingen auch Schlieremer an die Badenfahrt und ans Züri Fäscht.

Stimmt, ich denke aber trotzdem, dass sie ans Schlierefäscht kommen, da sie hier verankert sind. Die Leute werden kommen, weil sie ganz viele Leute hier kennen.

Sind Sie eigentlich versichert, falls das Fest aus irgendeinem Grund abgesagt werden müsste?

Eine Wetterversicherung gibt es nicht. Die Gastronomen haben eine Haftpflicht- und eine Sachwertversicherung, falls etwas beschädigt werden sollte. Diese Versicherungen hat auch das Organisationskomitee abgeschlossen. Zudem haben wir eine Klausel für den Fall einer erneuten Pandemiesituation ausgearbeitet. Da wir aber das Fest nur organisieren und im Unterschied zu den Standbetreibern keinen Umsatz erwirtschaften müssen, ist unser finanzielles Risiko bei einer Totalabsage klein.

Genug über Eventualitäten gesprochen. Wie fühlen Sie sich wenige Stunden vor dem Fest?

Ich bin voller Vorfreude, dass es nun endlich anfängt.

Konnten Sie in den letzten Tagen gut schlafen?

(Lacht.) Ich habe keine schlaflosen Nächte.

Welche Baustellen gilt es noch anzugehen?

Richtige Baustellen gibt es derzeit keine. Wir müssen uns nur noch um Kleinigkeiten kümmern: Lichter aufhängen, Sachen aus dem Weg räumen, schauen, dass es überall schön aussieht ... Eigentlich verläuft alles nach Plan. Ich bin sehr froh, dass wir weder Notlösungen suchen noch Feuerwehrübungen machen müssen.

Sie haben also keinerlei Kopfschmerzen?

Zum Glück nicht.

Sie sind jetzt seit zwei Jahren OK-Präsidentin. Was hat Ihnen bis jetzt am meisten Mühe bereitet?

Eigentlich nur, Ehrenamt, Job und andere Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen.

Die Nummer wurde Ihnen nie zu gross? Schliesslich sind Sie zum ersten Mal in diesem Amt.

Nein, diesen Moment hat es nie gegeben. Ich wurde zum Glück gut vorbereitet und kann auf viel Erfahrung und Goodwill der Mitarbeiter zählen.

Als ich Sie eingangs des Gesprächs fragte, ob Sie Zeit für meine Fragen hätten, antworteten sie humorvoll: Auf ein Telefon mehr kommts nicht mehr an. Mussten Sie Ihr Telefon mal stumm schalten wegen all der Anfragen?

Es gab schon Momente, in denen viele Telefone gleichzeitig reinkamen. Ich wusste aber, dass die letzten Wochen vor dem Fest streng sein würden. Rückblickend war aber alles im Rahmen. Es war stressig aber lässig. Ich habe es gern, wenn etwas läuft – sonst würde ich dieses Fest ja gar nicht mitorganisieren.

Wo wird man Sie am Fest antreffen?

Überall auf dem Areal, wie die restlichen OK-Mitglieder auch.

Und wo verbringen Sie ihre freien Minuten?

An den Konzerten und beim Wasserspiel.

Werden Sie sich auch mal Noise-Cancelling-Kopfhörer überstülpen und in eine Tiefgarage zurückziehen, wo sie niemand stört?

Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass ich das brauche. Ich wünsche mir nach wie vor, meine gemütliche Stunden am Fest zu geniessen.