Zudem: «Von den aktuell 5000 vorläufig Aufgenommenen im Kanton Zürich stammt der Grossteil aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan und dem Irak», schreiben die Sozialvorstände – 90 Prozent von ihnen würden in der Schweiz verbleiben. «Verzichtet man nun auf Integrationsmassnahmen, verhindert man, dass die meist jungen Leute auf eigenen Beinen stehen können. Es liegt auf der Hand, dass die Kosten langfristig nicht sinken, sondern steigen», so Galladé und Golta in ihrer Mitteilung. Bereits heute müssten sich die Gemeinden um vorläufig aufgenommene kümmern, doch könnten sie die Kosten dafür dem Kanton weiterverrechnen.» Dies sei bei einer Änderung des Sozialhilfegesetzes nicht mehr möglich.

Kostenanstieg nicht erwiesen

Meier bleibt bei seinem Standpunkt. «Die Integrationsmassnahmen werden vom Kanton nicht mehr bezahlt, also werden sie auch nicht mehr durchgeführt.» Dies sei vom Kantonsrat so entschieden worden und so soll es auch umgesetzt werden. «Ich nehme an, damit soll Druck auf die vorläufig Aufgenommenen ausgeübt werden, damit diese so bald wie möglich in ihr Heimatland zurückkehren.»