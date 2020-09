Nach langen Diskussionen: Anwohner sind erleichtert über Ja zu Tempo 30

Der zweitgrösste Applaus des Abends gebührte einem Bürger, der nach über einer Stunde mit vielen Voten für und gegen Tempo 30 genug hatte. «Ich denke, die Meinungen sind gemacht», begründete er seinen Antrag auf sofortige Abstimmung. Dieser wurde von der Oberengstringer Gemeindeversammlung grossmehrheitlich gutgeheissen. ­Anschliessend stimmten über dreiviertel der Bürgerinnen und Bürger für den 90000-Franken-­Kredit, mit dem auf der Eggstrasse und dem unteren Teil der Rütihofstrasse eine 30er-Zone eingeführt wird. Und lösten damit den grössten Applaus des Abends aus.

Das Thema bewegte die ­Gemüter im Dorf. 178 Stimmberechtigte waren am Montagabend im Zentrumssaal erschienen, obwohl die Gemeindeversammlung wegen Corona mit Schutzkonzept durchgeführt werden musste. Seit der Baukredit für das Schulhaus Lanzrain im November 2015 260 Stimmberechtigte motivierte, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen, waren nie mehr als 100 Personen erschienen.

«Tempo 30 steigert auch die Wohnqualität»

Vor der Diskussion hob Gesellschaftsvorstand Andreas Leupi (SVP), der als Gemeinderat erstmals ein Geschäft an einer Gemeindeversammlung präsentierte, die Vorteile des Tempo-30-Projekts nochmals hervor. Er erinnerte unter anderem an den Durchgangsweg aus dem Staldenquartier, der als beliebter Schulweg direkt auf die Strasse mündet, an unübersichtliche Stellen und an die zusätzlich entstandenen Häuser auf der nördlichen Strassenseite. «Tempo 30 steigert auch die Wohnqualität in einem Quartier», ergänzte er.