Blaue Kabel ragen aus dem Betonboden. Dämmstoffplatten stapeln sich in einer Ecke. Die weissen Schläuche der Bodenheizung schlängeln sich dem Boden entlang. Es hat gerade geregnet, Wasser tropft von der Decke. Dass in diesen Räumen einmal Kindergärtler spielen sollen, scheint zu diesem Zeitpunkt noch undenkbar. Nicht so für den Weininger Gemeindepräsidenten Mario Okle (parteilos): «Ich habe mich bereits Dutzende Stunden mit den Plänen befasst, sodass ich genau weiss, wo welches Tischchen und Kästchen hinkommt», sagte Okle am Donnerstagabend am Aufrichtefest des neuen Kindergartens Föhrewäldli in der Fahrweid, zu dem die Gemeinde Lehrpersonen, Schulpräsidentinnen und Bauunternehmer eingeladen hatte.

Auch wenn im Sommer 2019 nur drei Kindergartenklassen mit rund 72 Kindern einziehen werden, hat die Gemeinde für vier Klassen Platz geschaffen. «Wenn wir in ein paar Jahren wieder mehr Kindergartenkinder haben, müssen wir uns keine Sorgen machen», sagte Okle. In der Zwischenzeit werde der Raum von einer Spielgruppe genutzt, die derzeit im Schulhaus Fahrweid beheimatet ist. Den dazugehörigen Gruppenraum könnten die Vereine der Fahrweid nutzen. «Für Vereinssitzungen gibt es im Dorf das ‹Schlössli›. In der Fahrweid fehlt das. Es ist also ideal, dass durch den Neubau auch für die Vereine ein Treffpunkt entsteht», so Okle. Im zweiten und dritten Stock gibt es je eine Drei- und Vier-Zimmer-Mietwohnung. Laut Treina seien schon zahlreiche Anfragen eingegangen. Reserviert sei aber noch nichts.

Zeitplan einhalten

«Jetzt haben wir eine Form. Jetzt fehlt nur noch die Ästhetik», sagte Okle am Ende der Führung. Er freue sich darauf, diesen Prozess zu begleiten. Froh ist der Gemeindepräsident auch, dass der Zeitplan bisher eingehalten werden konnte. «Und auch in Sachen Kosten sieht es nach einer Punktlandung aus.» Im Frühling 2017 musste der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung noch viel Kritik einstecken, als die Stimmberechtigten den Zusatzkredit für den Neubau in der Höhe von 1,34 Millionen Franken aufgrund von Planungsfehlern absegnen mussten. Nun bleibt zu hoffen, dass die Glückssträhne anhält. Okle ist positiv gestimmt: «Ich habe an dieser Versammlung versprochen, dass wir termingerecht und ohne Kostenüberschreitung abschliessen. Daran will ich mich halten.»