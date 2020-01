Nach jahrelangem Rechtsstreit: Gemeinderat senkt die Pflegekosten im Alterszentrum Weihermatt

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Dieser mündete darin, dass der Bezirksrat Dietikon nach diversen Abklärungen zum Schluss kam, dass in den Jahren 2016/2017 zu hohe Betreuungstaxen verrechnet wurden. Die Gemeinde Urdorf wurde dann 2019 dazu verdonnert, den Bewohnern des Alterszentrums insgesamt rund 330'000 Franken zurückzuzahlen – also fünf Franken pro Tag.

Fünf Franken: Um so viel wird Urdorf die Pflegekosten pro Person pro Tag im Alterszentrum Weihermatt senken. Und so viel betrug die Rückerstattung für die Jahre 2016 und 2017. Um den Zusammenhang zwischen diesen beiden Beträgen zu verstehen, muss aber erst etwas Geschichte aufgerollt werden: Wegen der Sanierung des Alterszentrums Weiher­­matt im Jahr 2013 wurden die Heimtaxen für die Bewohner erhöht. Gegen diesen Aufschlag hatte sich eine Bewohnerin vor dem Bezirksrat und dem Regierungsrat gewehrt. Sie fand, dass die Gemeinde zu hohe Beiträge verlange.

Hohe Auslastung als Grund für die Mehreinnahmen

Fünf Franken. Um eben diesen Betrag wird ab dem 1. April nun die Betreuungstaxe pro Tag gesenkt. Das teilt der Gemeinderat mit. «Eine Analyse der Rechnungen hat gezeigt, dass wir in der Betreuung in den vergangenen Jahren zu gut eingenommen haben», sagt Gesundheitsvorsteher Andreas Herren (SP).

Das läge hauptsächlich daran, dass die Auslastung stets sehr hoch ist. «Wir haben praktisch immer alle Betten belegt», sagt Herren. «Damit sind wir ein Ausnahmefall. Unsere Belegung ist aussergewöhnlich hoch.» Das zeigen auch die Zahlen: Im Jahr 2019 lag die Auslastung im Alters­zentrum Weihermatt bei 99,2 Prozent, also massiv über dem kantonalen Durchschnitt von etwa 93 Prozent. «Es ist schön, dass wir so einen guten Ruf haben», sagt Herren. «Auch wenn wir dadurch sozusagen Opfer unseres eigenen Erfolgs wurden.» Das habe nun zur Folge, dass man die Tarifgestaltung überdenken müsse.

Neu belaufen sich die Kosten für die Betreuung also auf 45 Franken in der offenen und 55 Franken in der geschlossenen Wohngruppe. Unverändert bleiben hingegen die Taxen für die Hotellerie, also für die Zimmer. Aber nicht lange. Und dieses Mal winkt keine Kostenreduktion: «Die Analyse hat auch gezeigt, dass wir bei den Zimmern zu wenig verlangen», sagt Herren.

Das heisst, aus der Hotellerie resultiert ein Defizit. Und das wiederum wird in absehbarer Zeit höhere Zimmerkosten zur Folge haben. «Wir können aber noch nicht abschätzen, wie viel mehr wir dafür verlangen müssen.» Sicher ist aber, dass diese Änderungen in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen soll. Derzeit belaufen sich die Hotelleriekosten auf 145 Franken für einen Aufenthalt im Doppelzimmer und 155 Franken für ein Einzelzimmer.

Gemeinderat kann Defizit im Budget ausgleichen

Das momentane Defizit aus der Hotellerie werde aber keine grossen Auswirkungen auf das Budget der Gemeinde haben: «Wir rechnen zwar mit einem Verlust von 180'000 Franken, aber der ist derzeit tragbar», sagt Herren. Dies, weil die Mehreinnahmen aus der Betreuung einem Fonds zugewiesen werden. «Das sind unsere Schwankungsreserven», sagt Herren. Deswegen sei eine stabile Preispolitik möglich. Und deswegen werde auch die Betreuung der Pensionäre nicht unter der Preisreduktion von fünf Franken leiden.

Wenn es um die Buchhaltung geht, wird zwischen Hotellerie und Betreuung unterschieden. Die Bewohnerinnen und Bewohner machen diese Trennung aber nicht. Sie zahlen letztlich nur einen Betrag. Hätte man diese Gesamtkosten also nicht so belassen können, anstatt sie jetzt zu senken und kurze Zeit später wieder zu erhöhen?

«Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir wollten die Erhöhung bei der Hotellerie aber nicht im selben Schritt wie die Reduktion bei den Betreuungstaxen vornehmen», sagt Herren. «Deshalb gehen wir halt jetzt mit den Preisen runter und dann wieder rauf.» Einerseits weil die Grösse der Erhöhung noch nicht einschätzbar sei, andererseits weil der Gemeinderat eine «schöne Geste» machen wollte.

Und das hängt wieder mit dem Rechtsstreit zusammen: «Wir waren zwar in vielen Punkten im Recht», sagt Herren. «Aber die Sympathien lagen eben doch bei der betagten Frau, die wir ihrer Meinung nach abgezockt hatten.» Die Beschwerdeführerin wurde über die Veränderung gleichzeitig wie alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums informiert. Eine grosse Regung zeichnete sich laut Herren jedoch nicht ab – obwohl eine Beschwerde von ihr noch hängig ist. «Die Ankündigung, sowohl von der Reduktion als auch von der drohenden Erhöhung, wurde gut angenommen und auch die Angehörigen zeigten Verständnis.»