Das ist dankbarer Stoff für ein Drehbuch: Am kommenden Montag um 8 Uhr werden sich eine Reihe von Menschen im Wassergartensaal des Dietiker Bruno-Weber-Parks gegenüber stehen, die sich alles andere als wohlgesinnt sind. Die Witwe des Dietiker Künstlers Bruno Weber, Maria Anna Weber, ein Rechtsvertreter und eine Handvoll Helfer des Vereins Freunde Bruno Weber Park wollen dann endlich Zugang erhalten zu einem Lagerraum, in dem Tausende von Gemälden, Skizzen und Grafiken des Künstlers lagern. Eigentümerin ist die Weber-Witwe. Hausrecht in dem Lagerraum hat aber die Bruno-Weber-Stiftung, die mehr als zwei Jahre lang Weber den Zugriff auf ihr Eigentum verwehrte. Das ist nicht rechtens, entschied im Juni das Aargauer Obergericht und verfügte den Zutritt «per sofort». Ausserdem gehen auch die Gerichts- und Parteikosten in Höhe von rund 16 600 Franken auf die Stiftung.

Den ersten Termin am Mittwochmorgen hatte die Stiftung mit Verweis auf die «Kurzfristigkeit» abgelehnt. Martin Christen vom Vereinsvorstand, der Weber in dem Verfahren unterstützt: «Es gibt den klaren Auftrag des Gerichts, dass der Raum zu öffnen ist, und zwar ohne Zeitaufschub. Ich verstehe nicht, wie man das verweigern kann.» Kommt die Stiftung, an deren Spitze Stiftungsratspräsidentin Isabelle Cart steht, dem Gerichtsurteil nicht nach, droht ihr die Vollstreckung unter Beizug der Polizei. Für den Termin am Montag hat die Stiftung allerdings angekündigt, einlenken zu wollen. In einer Medienmitteilung von Donnerstag heisst es: «Die Bruno-Weber-Stiftung wird der Herausgabe der Werke nachkommen.»