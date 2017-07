Es gibt diesen aktuellen Fall, an den man im Limmattal sofort denken muss, wenn man das Wort «Whistleblower» hört. Zwei Frauen, die im Statthalteramt Dietikon gearbeitet haben, wandten sich 2015 an den kantonalen Ombudsmann Thomas Faesi. In ihren Augen hatte ihr Vorgesetzter, der damaligen Statthalter Adrian Leimgrübler, diverse Amtsverfehlungen begangen, die sie zur Kenntnis bringen wollten. Was folgte, war eine lange nervenzehrende juristische Auseinandersetzung, an deren Ende es fast nur Verlierer gab. Dazu zählen auch die beiden Frauen, die nicht nur ihren Arbeitsplatz wechseln mussten. Der Präsident des Gewerbeverbands Limmattal, Gregor Biffiger, hatte im September 2016 in einem Editorial der «Limmattaler Gewerbezeitung» durch die Nennung ihrer vollen Namen die Anonymität der beiden Whistleblowerinnen aufgehoben. Deswegen muss sich Biffiger demnächst vor dem Bezirksgericht Meilen unter anderem wegen Verleumdung verantworten.

Die Wirtschaft macht es vor

Dieser prominente Fall war hingegen nicht der Auslöser, welcher den Dietiker SVP-Parlamentarier Marcel Schühle zu seinem ersten parlamentarischen Vorstoss bewog; Schühle sitzt erst seit Mai für die zurückgetretene Daniela Howald im Gemeinderat. Er reichte Anfang Juli eine Interpellation mit dem Titel «Whistle Blowing» – Persönlichkeitsschutz städtischer Angestellter bei Beschwerden» ein. Dafür fand er sieben Mitunterzeichnende aus seiner Fraktion. Schon länger sei das Thema in seinem Kopf gewesen, seit eine Kollegin aus einer anderen Gemeinde, ihn um Rat in einem Fall gebeten hatte, meinte Schühle gestern auf Nachfrage. «Ich denke, dass es gut wäre, wenn die Gemeinden sich bei diesem Thema an der Privatwirtschaft orientieren würden.» Dort werde in grossen Unternehmen schon länger in einem sogenannten Whistleblowing-Prozess unter anderem verhindert, dass der Enthüller mit irgendwelchen Vergeltungsmassnahmen, etwa in Form von Regressansprüchen, rechnen muss. Vor allem aber wird – so gewünscht – absolute Anonymität garantiert.