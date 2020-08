Müde Anwohner dürfen günstiger essen – zusätzlich wird das lokale Gewerbe unterstützt

Das Erscheinungsbild der Strassen im Dietiker Zentrum ändert sich zurzeit fast täglich. Noch bis zum 16. August wird vor allem lautes Hämmern und Maschinenlärm zu hören sein. Verursacht wird die Geräuschkulisse von den Bauarbeitern auf der Intensivbaustelle der Limmattalbahn. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, es werden provisorische Beläge gefräst und Schächte erstellt. Zusätzlich werden Schienen einbetoniert. Die Bauarbeiten im Schichtbetrieb begannen am 3. Juli. Seither sind die Anwohner rund um die Uhr einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Doch der Ausnahmezustand ist für diesen Abschnitt nun grösstenteils überstanden.

«Die Nachtarbeiten wurden in der letzten Woche abgeschlossen», sagt Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG. Bisher sei alles nach Plan verlaufen. In den nächsten zwei Wochen würden noch Belags- und Fertigstellungsarbeiten stattfinden. Ein grosser Dank gelte allen am Bau Beteiligten und der Bevölkerung, die sich sehr flexibel zeige, sagt er.

Kleine Aufmerksamkeit im Briefkasten

Die Verantwortlichen der Limmattalbahn AG entschieden deshalb kürzlich, die Geduld

der Betroffenen zu belohnen. Darum befanden sich in den Briefkästen der Anwohner im unmittelbaren Umfeld der Intensivbaustelle jeweils zwei Gutscheine im Wert von 20 Franken. Die Bons wurden somit an direkt Betroffene verteilt, die stark von den Nachtarbeiten während der Intensivbaustelle in Dietikon betroffen waren. Einlösen kann man die Gutscheine in den Restaurants El Pablo, Pizza Pasta sowie in der Taverne zur Krone und im ­Molino. Bei jenen Gastronomen also, die in unmittelbarer Nähe der Baustelle wirten.