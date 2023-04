«Mona mittendrin» Armutsbetroffene Dietikerin erhält rund 70’000 Franken an Spenden – doch SRF zeigte nur die halbe Wahrheit Mit ihrem Auftritt in der Sendung «Mona mittendrin» eroberte die 75-jährige Dietikerin Monika Steiger die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Manches hat SRF aber verschwiegen.

Monika Steiger bleiben nach Abzug von Miete und Krankenkasse 1100 Franken im Monat zum Leben. Screenshot: «Mona mittendrin»/SRF

Es ist eine Geschichte, die nahegeht: Die 75-jährige Monika Steiger aus Dietikon rutschte nach ihrer Pensionierung in die Altersarmut. 1100 Franken pro Monat stünden ihr noch zum Leben zur Verfügung, sagte sie der Moderatorin Mona Vetsch in der SRF-Sendung «Mona mittendrin». Für ihre tägliche Verpflegung ist sie auf das Angebot Tischlein deck dich angewiesen.

Rund 16 Jahre lang habe sie ihren Mann gepflegt, bis es nicht mehr gegangen sei und er deshalb ins Heim gekommen sei. Nach seinem Tod vor zwei Jahren sei sie auf den Heimkosten sitzen geblieben, weswegen ihre Pensionskasse gepfändet worden sei, erklärte sie gegenüber SRF. Heute sitze sie auf Schulden von rund 9000 Franken.

Nach der Ausstrahlung der Sendung am 12. April schwappte eine Solidaritätswelle sondergleichen über die 75-Jährige, deren grösster Traum es gemäss eigenen Aussagen ist, mit dem Zug die Schweiz zu entdecken. Bewegt vom Schicksal initiierte der Zürcher Werber Parvez Sheik Fareed kurzerhand eine Spendenaktion. Insgesamt sind rund 70’000 Franken zusammengekommen. «Das viele Geld macht mir Angst», sagte sie daraufhin in der Sendung «Talk täglich» von TeleZüri zu Moderator Hugo Bigi. Damit wolle sie zuerst die Schulden abbezahlen.

SRF zeigte allerdings nur die halbe Wahrheit hinter der Geschichte. So blieb unklar, wie genau die 75-Jährige in die Schulden schlittern konnte, denn grundsätzlich hätte sie ja Ergänzungsleistungen beantragen können.

Wie Steiger bereits am Dienstag in der Sendung «Talk täglich» erklärte, habe sie von der Stadt Dietikon zwar Ergänzungsleistungen im Umfang von 500 Franken erhalten. Weitere Auslagen – etwa der Kauf eines neuen Hörgeräts für ihren Mann oder Kleider – hätten die Gesamtkosten allerdings in die Höhe getrieben, weshalb sie letztlich die Heimkosten nicht mehr habe bezahlen können. Auch heute noch sei sie dem Heim Geld schuldig.

Monika Steiger mit dem Spendeninitianten Parvez Sheik Fareed in der Sendung «Talk täglich». Bild: Ramona De Cesaris/CH Media

Zudem sei sie jeden Tag mit dem Taxi ins Heim gefahren und habe ihrem Mann dort «kleine Wünsche» erfüllt, wie die Dietikerin gegenüber «Watson» weiter ausführte. Sie habe die Übersicht über ihre Finanzen verloren. Auch heute erhalte sie noch Ergänzungsleistungen.

«Das kann doch nicht sein»

Weshalb hat SRF diesen Hintergrund nicht näher beleuchtet? Gegenüber «Watson» nahm SRF nur schwammig Stellung. In Gesprächen mit Steiger habe man ihre Situation in Bezug auf Armut und Schulden abgeklärt, teilte SRF mit. Man sei diesbezüglich auch mit Pro Senectute in Kontakt gestanden, welche die Dietikerin in finanziellen Belangen berate. Zudem dürften bei Tischlein deck dich ohnehin nur Menschen Essen beziehen, deren Bedürftigkeit von einer Sozialfachstelle überprüft worden sei.

Auch die Stadt Dietikon freut sich, dass die restlichen Fragen nun geklärt sind und auch klar ist, dass die Gemeinde sehr wohl Ergänzungsleistungen entrichtet hat. «Ich habe die Sendung mit Mona Vetsch gesehen und habe mir sofort gedacht, das kann doch nicht sein», sagte Sozialvorsteher Philipp Müller (FDP) gegenüber «Watson». «Ich weiss ja, dass wir Auffangsysteme haben, die funktionieren.» Auch wenn er glücklich darüber sei, dass SRF über Armutsbetroffene berichtet, hätte er sich ein genaueres Vorgehen bei der Recherche gewünscht, so Müller weiter. (sho)