Die Auswahl ist beschränkt: Drei Dutzend Hemden und Vestons für die Herren, dazu ein überschaubarer Stapel an Pullovern. Auch das Damensortiment, obschon etwas grösser und vielfältiger, ist alles andere als Legion. Es würde ohne Weiteres in der Ecke eines mittelgrossen Kleidergeschäftes Platz finden.

Dennoch ist Alpha Diallo (42) stolz auf diese Auswahl, auf seine Auswahl, die er hier Asylsuchenden in der kürzlich eröffneten Kleiderbox in Dietikon präsentieren kann. Mit einladender Geste führt er durch den Raum, kommentiert und zeigt die liebevoll zur Schau gestellten Stücke. Es sind zwar wenige, sie brauchen aber das Glasfenster nicht zu fürchten, das einen Einblick auch von aussen gewährt.

Alpha wurde nach einem beim Betreuungsunternehmen ORS absolvierten Praktikum als Betreuer der Kleiderbox an der Zürcherstrasse 111 angestellt. Er ist für die administrative Verwaltung verantwortlich und besorgt die Lagerpflege. Ausserdem nimmt er die eingegangenen Spenden entgegen. Das dürfen neben Kleidern auch Spielzeuge und Kinderwagen sein. Möbel sind aber nicht gewünscht. Danach gefragt, was ihm an seiner Arbeit am besten gefalle, antwortet er: «Mir macht vor allem der Austausch mit den Leuten Spass. Besonders schön ist es auch, wenn sich Kinder über Spielzeug freuen.» Wenn man danach sein Lächeln sieht, glaubt man es ihm.

Die angebotenen Gegenstände sind ausschliesslich Spenden zu verdanken: von Privatpersonen wie auch Grossverteilern. Zuweilen kann die Kleiderbox auch von Liquidationen profitieren. «Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Spenden», sagt Lukas Kilchmann, der bei ORS im Raum Zürich unter anderem als Teamleiter für die Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende und Flüchtlinge verantwortlich ist. «Schadhafte Kleider und abgenutzte Schuhe können wir aber nicht entgegennehmen.» Als blosse Abfuhrmöglichkeit versteht sich die Kleiderbox nicht.

Über die Qualität der vorhandenen Stücke lässt sich nur staunen. Unter den Frauensachen ist sogar ein Mantel von Burberry’s zu finden. Vorgängiges Waschen vorausgesetzt, können aber auch bescheidenere Textilien vorbeigebracht werden; zurzeit besonders willkommen sind namentlich auch Kinderwagen. Sehr grosse Kleider – XL und aufwärts – werden dagegen nicht benötigt. Die wenigsten Asylsuchenden verfügen über eine besonders mächtige Statur, sagt

Kilchmann.