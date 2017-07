Sie beschreiben sich selbst als Weltverbesserer und Tabuvernichter. Wer Menschenkot aus dem stillen Örtchen zu einem Wertstoff weiterverarbeite, werde aber durchaus auch als Freak bezeichnet, sagt Marc Haueter und grinst. Zusammen mit drei Freunden hat der Ostschweizer vor zwei Jahren die Firma Greenport gegründet, die heute in Birmensdorf in einer alten Scheune am Altenberg zuhause ist. Gleich wie das Unternehmen heisst dann das Produkt, die CO2 reduzierende Trockentoilette: ein hübsches Toilettenhäuschen, mit Herzguckloch in der Tür. Beim Anblick des schmucken Holzbaus kommen Erinnerungen an die letzte Bergwanderung hoch.

Weiter mit seinen Erzählungen kommt Haueter vorerst nicht, sein Mobiltelefon klingelt. Da müsse er ran, erklärt er und ist schon am Apparat. Eine Anfrage eines Festivalveranstalters, der die Komposthäuschen mieten will. Wenige Minuten später steht der Deal. Der Geschäftsmann nickt zufrieden. Nicht umsonst wird Haueter auf der Webseite des Unternehmens als das Organisationstalent beschrieben.

Der Kundenservice stehe für ihn an erster Stelle, so Haueter. Vor allem kleinere Outdoor- Veranstalter buchten die Klohäuschen aus Holz gerne. Vor kurzem seien die Toiletten sogar für einen Event drinnen gebucht worden. Obwohl Haueter zuerst selbst zweifelte, hätten die WCs nicht gestunken. «Einige mieten unsere Greenports, weil sie hübscher aussehen als die altbekannten Plastikdinger, und andere der Umwelt zuliebe», so der Naturfreund. Letzteres war bei der Gründung von Greenport weitaus ausschlaggebender.