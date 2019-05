Der Marketingverantwortliche des Schlieremer Medtech-Unternehmens Virtamed verweist darauf, dass das Plastik-Knie für Zerstörung gewappnet ist. Im perfekt ausgeleuchteten Showroom an der Rütistrasse – nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt – soll das Knie Kunden, Besuchern und Interessierten zeigen, was das Unternehmen genau macht.

Doch der Shaver schweift ab, bewegt sich vom Knorpel weg auf den Knochen zu. Er bohrt hinein, sodass eine rötliche Grube entsteht. Blutklumpen schweben um das Operationsbesteck. Glücklicherweise gehört das Knie nicht einem Menschen. «Wäre dies der Fall, würden wir sicher nie mehr in einen Operationssaal gelassen werden», sagt Phil Norris.

Die Virtual-Reality-Chirurgiesimulatoren, die es ermöglichen, medizinische Eingriffe zu üben, sind ein Erfolg. Erst kürzlich erhielt Virtamed von Switzerland Global Enterprise (S-GE) den Export Award. Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) fördert S-GE den Export und das Investment in den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Norris zieht das Operationsbesteck aus den Löchern des Plastikknies und zeigt auf das Instrument, das er in der Hand hält. «Sie sehen, dass es sich um keinen Shaver handelt. Virtuell können wir daraus mehrere Operationsbestecke machen», sagt der gebürtige Brite.

Dass angehende oder bereits ausgebildete Ärzte Routineeingriffe anhand der Virtual-Reality-Simulatoren üben können, ist ein Quantensprung in der Medizingeschichte. «Früher wurden Operationen an lebenden Patienten oder an Leichen geübt. Aufgrund von hohem Fehlerpotenzial und aus Pietätsgründen ist dies aber nicht mehr zeitgemäss», sagt Norris. Neben Ausbildungsspitälern und Trainingszentren gehören auch Medizinaltechnik-Hersteller zu den Kunden.

Das Haptische ist wichtig

Mit ein paar raschen Handbewegungen auf dem Touchscreen wechselt Norris das Programm. Nun hat das Plastikknie im Showroom nicht mehr einen Kreuzbandriss, sondern lediglich einen kleinen Stern, wo sonst der Gelenkknorpel wäre. «Offensichtlich handelt es sich dabei nicht um ein Krankheitsbild, sondern um ein Einsteigerlevel zum Üben.»

Der virtuelle Stern soll mit der virtuellen Zange gepackt und verschoben werden, was nicht einfach ist. Das Plastikmodell ist anatomisch gesehen korrekt. «Es ist wichtig, dass ein Operateur auch ein haptisches Erlebnis hat. Stösst er auf Knochen, muss er das fühlen, nicht nur sehen», sagt Norris.

Auf dem Bildschirm lässt sich mitverfolgen, wohin der Stern verschoben wurde. «Die Anzahl Krankheitsbilder, die wir mit unserer Software anbieten können, wird laufend erweitert. Aktuell sind es 19, vor einem Jahr waren es noch 14», sagt Norris.

Im Portfolio des Unternehmens befindet sich jedoch weitaus mehr als das Knie. Neben Hüft- und Fussgelenken entwickelte Virtamed auch Schultergelenke, an denen eine Vielzahl von Operationen geübt werden kann. Der Simulator für gynäkologische Eingriffe ist eines der neusten Produkte.