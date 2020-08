Mit viel Druck fliesst jetzt das Wasser vom Gubrist herab – das Reservoir ist fertig

Der Neubau des Wasserreservoirs beim Gubrist ist fertiggestellt. Das blaue Gold im Gebiet Holeeberen wurde vom kantonalen Labor beprobt und freigegeben. Bereits im Juni konnten die Leitungen sukzessive an das Netz angeschlossen werden. Jetzt fehlen noch die letzten Reinigungsarbeiten. Durch ein kleines rundes Guckloch schimmert das Wasser hellblau. Es ist seelenruhig. Bei Bedarf kann ein kleiner Scheibenwischer Kalkablagerungen und andere Rückstände aufgrund von Temperaturschwankungen vom Gucklochfenster wegwischen. 600 Kubikmeter Wasser befinden sich total in den zwei Kammern.

«Wir haben nach der Fertigstellung meistens positive Reaktionen bekommen, ausser bei diesen Leitungsbrüchen in den privaten Liegenschaften, da hatten die Eigentümer natürlich keine Freude», sagt er. Weiningen ist in Sachen Wasserversorgung nun zweigeteilt. Die oberen Zonen bis runter zur Kirchstrasse und zur Friedhofstrasse sind mit dem neuen Reservoir verbunden.

Zu erstellen ist noch eine neue Leitung in der Hogerwiesstrasse. Denn die jetzige Leitung stammt aus dem Jahr 1968. Sie würde dem neuen Wasserdruck von Anfang an nicht standhalten, sagt Inniger. Im September müsse deshalb dieses Leitungsrohr zuerst ausgewechselt werden.

Von dem neuen Wasserreservoir profitiert auch Unterengstringen. Die Gemeinde kaufte sich in das Projekt ein, die Gemeindeversammlung hatte für den Bau 540000 Franken bewilligt. Während für den Unterhalt und die Anlage die Gemeinde Weiningen zuständig ist, bezahlt Unterengstringen jährlich für das Wasser. Benötigt werden 50 Kubikmeter. Weitere 400 Kubikmeter Brauchwasser fliessen nach Weiningen. Weitere 150 Kubikmeter entfallen

auf die notwendigen Löschwasserreserven. Die Gemeinden profitieren von der Zusammenarbeit, weil ihnen dadurch auch Subventionen vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) zugesichert wurden.