Danach kommt die Hautfaltenmessung zum Zug. Dabei nimmt Kraft 13 Hautfalten unter die Lupe, um hormonelle und ernährungstechnische Defizite zu ermitteln. Mit diesen Informationen lässt sich dann schliesslich der Trainingsplan zusammenstellen. «Jeder Kunde erhält einen separater Plan, der immer wieder angepasst wird. Wenn man trainiert, verändern sich Bedürfnisse plötzlich, und es ist unsinnig, nach einem erlangten Fortschritt am alten Plan festzuhalten.»

Die Eröffnung eines eigenen Fitnessklubs war für Kraft schon länger ein Thema. «Zusammen mit Ilir habe ich an der Langstrasse einen Kaffee getrunken und damit begonnen, Ideen zu sammeln. Das war vor drei Jahren. Aber dass es dann gleich so eine Grösse erreicht, ist beachtlich», so Kraft. Auch die Anzahl der bis jetzt verkauften Abonnemente sei äusserst zufriedenstellend.

Die Faszination Sport begleitet Kraft schon fast sein ganzes Leben. «In meinen Jugendjahren habe ich intensiv Fussball gespielt. Das Schöne war dieses Ausgepowertsein am Ende eines Trainings. Der Energie freien Lauf lassen tut gut.» Ausserdem ist für Kraft die mentale Stärke sehr wichtig. «Beim Ausüben einer Sportart wirst du mental gestärkt, und es hilft dir auch in anderen Lebensbereichen. Man bleibt an einer Sache dran und ist fokussierter.»

Mental gestärkt für 16 Stunden

Dieser Fokus hilft ihm auch in seiner aktuellen Lage. Das Studio hat von Montag bis Sonntag geöffnet. Die Tage sind lang. Unter der Woche öffnen die Türen um 6 Uhr und schliessen um 22 Uhr. Um die 16 Stunden zu decken, sind sie zu zweit. Die beiden sehen das entspannt. «Das Wort selbstständig sagt es ja schon. Selbst und ständig», sagt Halili lachend. Kraft stimmt zu. «Ehrlich gesagt arbeite ich lieber ein Jahr durch und geniesse danach vier Wochen Ferien und reise umher, statt die halbe Woche zu arbeiten und dann ein paar Stunden in der Sonne zu sitzen.»

Es gehe auch darum, was man einmal seinen Kindern erzählen will, was man im Leben erreicht habe. Beide sind sich sicher: «Die Gedanken machen es aus.» Die mentale Stärke vom Sport ist bei Kraft und Halili auch im Alltag angekommen.