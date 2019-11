Mit diesen Ideen soll Dietikons Zentrum belebt werden

Die Vision verspricht vieles: An ausgewählten Orten in Dietikons Zentrum stehen Holzbänke, alle sind sie unterschiedlich und tragen eine bestimmte Botschaft in die Welt. Jung und Alt treffen sich bei den verschiedenen Bänken und beleben so die Innenstadt. Vergessen geht der Bau der Limmattalbahn, der noch bis 2022 voranschreitet. Die Menschen besuchen die anliegenden Geschäfte wieder rege und das Zentrum wird lebendig.

Diese Vorstellung könnte bald Realität werden. Es handelt sich um ein Projekt mit dem Namen „Die lange Bank für Dietikon“, dessen Idee von der Infrastrukturabteilung der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Forstrevier stammt. Es gehört zu sechs Projekten, die einen Ideenwettbewerb der Standortförderung Dietikon für sich entschieden. Gesucht wurden Aktionen, um während der Baustellenzeit die Belebung des Stadtzentrums zu fördern und das Gewerbe zu stärken.

„Den Wettbewerb haben wir vom Juni bis Oktober veranstaltet“, sagt Anita Oswald von der Standortförderung. Organisiert wurde er im Rahmen der Initiative „Mitenand für Dietike“. Eingegangen sind insgesamt 26 Ideen von Gruppierungen, Vereinen und Privatpersonen. Darunter befanden sich beispielsweise Konzertvorschläge, theatralische Stadtführungen oder sogar ein Aussichtsturm. Genannte Ideen mussten aber sechs anderen Projekten weichen, die von einer Jury ausgewählt wurden, bestehend aus vier Vertretern aus dem Gewerbe und jeweils einer Person von der Limmattalbahn und der Stadt Dietikon.

Die Ideen wurden aufgrund ihres Beitrages für ein attraktives Zentrum, dem Nutzen für das Gewerbe, der Werbepräsenz, der Identifikation mit dem Zentrum sowie der Umsetzbarkeit und der Finanzierbarkeit beurteilt.

Wie die Projekte dem Zentrum nutzen

„Die Idee mit den Holzbänken finde ich toll“, sagt Sabine Billeter, Leiterin der Geschäftsstelle der Vereinigung Zentrum Dietikon (VZD). Durch die Vereinsarbeit kennt sie sich mit den Vor- und Nachteilen von Dietikons Innenstadt sehr gut aus. „Sitzgelegenheiten sind immer ein Thema, das ist ganz klar ein Bedürfnis“, so Billeter weiter. Sie erinnert daran, dass die VZD lange mit der Stadt darum kämpfen musste, dass endlich herkömmliche Bänke zwischen der Credit Suisse und dem Restaurant Tomate aufgestellt wurden. „Wenn die Holzbänke noch kreativ gestaltet werden, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute auf ihnen gerne verweilen.“

Drei weitere Siegerprojekte stammen aus einem Konzept mit dem Titel „Im Herzen von Dietikon“, eingereicht wurde es von Lorena Valentini. Darunter eine Nachbarschaftsaktion verschiedener Geschäfte, wobei die Details diesbezüglich noch nicht bekannt sind. Im gleichen Konzept sind auch eine Schnitzeljagd sowie eine Gutschein-Aktion für die Gastronomie vorgesehen.

Das fünfte Projekt nennt sich „Dietiker Wäppli“ und ist ein System mit Rabattmarken zur Kundenbindung. Die Idee hatte Margrith Stähli. Man dürfe gespannt sein, wie die Marken eingesetzt werden, so Billeter. „Es gibt bereits ähnliche Rabattsysteme und hier müsste man aufpassen, dass es zu keiner Konkurrenz kommt“, sagt Billeter.

Der Kultur gewidmet ist das sechste Projekt „Lebensfreude mitten in den Umbauarbeiten“: Claudia Perazza-Alemanni und Daniel Gerber sehen eine Zwischennutzung von leer stehenden Flächen mit kulturellen Events vor. „Kultur kann nie schaden, aber gerade bei diesem Projekt muss man bedenken, dass es mit Kosten verbunden ist“, sagt Billeter. Man müsse zudem immer schauen, in welcher Immobilie was möglich sei und ob der Vermieter einverstanden sei. „Ein Konzert in einem Wohnhaus könnte schwierig werden.“

Billeter erinnert im Hinblick auf den Detailhandel noch daran, dass nicht alleine der Bau der Limmattalbahn für das Gewerbe in Dietikon schwer sei. „Der Online-Handel macht den Geschäften das Leben schwer. Insofern ist jede Massnahme willkommen.“ Die Stadt will nun die Planung und Umsetzung mit den Gewinnern besprechen und vorantreiben. Die Ideen sollen im ersten Quartal 2020 umgesetzt werden.