Mit diesen elf gehen die Grünen in die Wahlen 2023 Am 12. Februar 2023 werden der Zürcher Kantonsrat und der Zürcher Regierungsrat neu ­gewählt. Die Grünen Bezirk Dietikon haben ihre Liste für die Wahlen verabschiedet.

Die Nummer 1 auf der Grünen-Liste: Manuel Kampus. zvg

Am 12. Februar 2023 werden im Kanton Zürich der Kantonsrat und der Regierungsrat neu gewählt. Von den 180 Sitzen im Kantonsrat stehen dem Bezirk Dietikon elf Sitze zu. Wie die Grünen Bezirk Dietikon am Montag mitteilten, haben sie am Samstag ihre Liste für die Kantonsratswahlen verabschiedet. Sie wird angeführt vom bisherigen Schlieremer Kantonsrat, Gemeindeparlamentarier und Co-Präsidenten der Grünen des Bezirks Dietikon, Manuel Kampus. Auf Platz zwei steht Livia Knüsel, sie ist Mitglied der Schulpflege Schlieren. Den dritten Platz belegt der Dietiker Gemeinderat Beat Hess, hinter ihm folgt die Dietiker Gemeinderätin Catalina Wolf-Miranda.

Auf den Plätzen fünf, sechs und sieben stehen Christian Rechsteiner aus Dietikon, die Schlieremer Gemeinderätin Laura Zangger und Pietro Wallnöfer, Mitglied der Schlieremer Bürgerrechtskommission. Mit Elisabeth Martin auf Platz acht ist auch eine Uitikerin auf der Grünen-Liste vertreten. Dahinter folgen Dominik Ritzmann, der Co-Präsident der Grünen Bezirk Dietikon und seit zwölf Jahren Mitglied im Schlieremer Gemeindeparlament ist, sowie Ursula Bachmann aus Birmensdorf und Urs Brodbeck aus Geroldswil.

Insgesamt umfasst die Grünen-Liste also fünf Frauen und sechs Männer. «Mit dieser ausgewogenen Liste gehen die Grünen des Bezirks Limmattal zuversichtlich in die Kantonsratswahlen vom 12. Februar 2023», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.

Bei den letzten Kantonsratswahlen im Jahr 2019 hatten die Grünen im Bezirk Dietikon einen Sitz gewonnen, eben jenen von Manuel Kampus. Die FDP verlor damals einen Sitz.