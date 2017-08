Man hat es sich so einfach vorgestellt: Mit Schutzkleidung ausgerüstet nähert man sich dem Stock, öffnet ihn, schaut, was die Bienen da drin so treiben, und sucht vielleicht noch die Königin. So viel zum Thema Naivität. Aufklärung kommt dann vom Fachmann, der einem mit jedem seiner Sätze vermittelt, wie ungeheuer schlau und sensibel Bienen sind. Und auch wie wehrhaft. Später wird eine versuchen, ihn durch seinen Lederhandschuh hindurch zu stechen und lässt dabei ihr Leben. Bienen könnten sogar spüren, was Menschen fühlten: Angst, Stress, Panik. Jetzt übertreibt er aber, oder?

Mike Felder (48) ist kein Ökofundamentalist und auch kein Natur-Esoteriker. Der Oetwiler wohnt seit 13 Jahren zusammen mit seiner Tochter Jasmine auf dem Hof von Rudolf Lienberger am nördlichsten Zipfel der Gemeinde. Seit 1988 führt Felder eine Wing- Chun-Kung-Fu-Schule in Zürich, eine der ältesten im deutschsprachigen Raum. Er lernte direkt bei einem Grossmeister in Taiwan und ist Sicherheitsspezialist für Privatpersonen wie für Polizei und Armee. Auch in Hongkonger Martial-Art-Filmen hat der Schwarzgurt-Träger schon mitgewirkt. Selbstverteidigung ist also sein Fachgebiet.

Die Rolle des Bienen-Dolmetschers

Die braucht es auch bei seinen Bienen. Anders als in seinem Beruf hat hier aber nicht er das Sagen; die Tiere sind die Chefs. Für ahnungslose Besucher muss er also erst mal in die Rolle des Bienen-Dolmetschers schlüpfen und die Verhaltensregeln erklären: helle Kleidung und Gummistiefel tragen und Abstand halten zwischen Gesicht und Netz, denn sie stechen auch durch das Netz hindurch. «Ausserdem sollte man es vermeiden, zu intensiv auszuatmen oder gar zu pusten», so Felder, denn die Tiere wittern die grossen Mengen menschlicher «Abgase», wie etwa das Kohlendioxid, und greifen den vermeintlichen Bären an, der sich dem Stock nähert.