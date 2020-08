Mit Beachvolleyballfeld und Slacklines: Am Mittwoch öffnet eine neue Sportanlage in Zürich-Seebach

An der Neunbrunnenstrasse in Zürich-Seebach steht ab Mittwoch eine neue Sportanlage mit Outdoorfitnessbereich, Beachvolleyballfeld und Slacklines bereit. Fitnessbegeisterte können an der Zürifit-Anlage trainieren. Die Installation eignet sich für gesundheitsförderndes Krafttraining sowie für Beweglichkeits- und Dehnübungen. Eine Tafel mit Übungsbeispielen vor Ort zeigt, wie die Anlage für Krafttraining genutzt werden kann.

Weitere Übungen sind auf der Homepage der Stadt Zürich zu finden. Zürifit-Anlage und Slacklines können ganzjährig ohne Reservation kostenlos benutzt werden. Das Beachvolleyballfeld kann online gegen eine Gebühr von 15 Franken reserviert werden. Sofern keine Reservation vorliegt, kann das Feld ebenfalls frei genutzt werden.

Die Sportanlage Neubrunnenstrasse ist im Sinne des Konzepts zur Förderung (Details: Box unten) des ungebundenen Sports, das das Sportamt zusammen mit Grün Stadt Zürich im August 2019 veröffentlicht hat. Gemäss dem Konzept ist die Förderung von Sportaktivitäten, die unabhängig von der Mitgliedschaft in einer Sportorganisation und spontan ausgeübt werden, eine städtische Aufgabe. Angebote für ungebundenen Sport sollen von der Bevölkerung altersunabhängig genutzt werden können und niederschwellig zugänglich sein.