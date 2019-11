Mit 1,72 Promille hinter dem Steuer — der Spanier wurde verurteilt

So sah es dann auch die Staatsanwaltschaft, die wegen vorsätzlichen Fahrens in fahr­unfähigem Zustand eine Bestrafung mit einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 110 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren forderte. Dazu eine Busse in der Höhe von 1900 Franken. Und die Auflage der Verfahrenskosten in der Höhe von mehreren tausend Franken. Das Gericht folgte dem staatsanwaltschaftlichen Antrag.

Denn der Schlaf der Gerechten war nicht allzu angenehm in der Silvesterkälte. Der Mann sagte, er habe gefroren, sei aufgewacht und vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz gewechselt. Motor an, Heizung an, wieder warm, weiterschlafen – bis ihn die Polizei auffand, die angesichts des laufenden Motors und des Umstands, dass der Mann hinter dem Steuer sass, den nahen Schluss zog, dass er das Auto selber nach Urdorf auf das Betriebsgelände gelenkt hatte.

Und so habe ihn der Kollege auf besagtem Urdorfer Betriebsgelände stehen lassen. Das ist die Version des Angeklagten. Wie sein Kollege wieder zurück in den Nachbarbezirk gekommen sein soll, kam vor Gericht nicht zur Sprache. «Für das Gericht tönt die Geschichte möglicherweise etwas konstruiert», sagte selbst der Verteidiger in seinem Plädoyer, das einen Freispruch zum Ziel hatte. Die Geschichte ging dann noch weiter.

1,72 Promille, aber der Motor stand nicht stille: So schlief der Spanier auf dem Fahrersitz den Schlaf der Gerechten, damals an Silvester, als kurz nach 20 Uhr die Polizei beim Auto auf­tauchte. In Urdorf, auf der Einfahrt zu einem Betriebsgelände.

Die angetroffene Situation alleine komme schon einer erdrückenden Beweislage gleich, erklärte Richter Amacker. Es lasse sich nicht erschliessen, wieso das Auto mit laufendem Motor und dem Mann hinter dem Steuer genau an diesem Ort stand. «Es gibt nichts, was vernünftige Zweifel erweckt und es gibt auch keine Bestätigung für die Darstellung des Beschuldigten. Nichts vermag ihn zu entlasten. Die Aussagen des Beschuldigten sind lebensfremd und leiden an Widersprüchen», so Amacker. Zudem hielt er fest, dass vieles gegen einen Filmriss spreche – zumal sich der Beschuldigte an vieles eben doch erinnerte und er im Gespräch mit den Polizisten mitgemacht und nicht so gewirkt habe, als ob er keine Orientierung gehabt hätte. «Es passt einfach nicht zusammen. Wir haben nichts, das die Aussagen des Beschuldigten stützen würde», so Amacker.

«Ich bin ein normaler Mensch»

Und so zeigte sich das Gericht überzeugt, dass der Mann das Auto selber – mit viel Alkohol intus – nach Urdorf gelenkt hatte. Darum die Verurteilung. In seinem letzten Wort hatte der Spanier nochmals darauf hingewiesen, dass er ein normaler Mensch sei, der sich noch nie etwas zuschulden habe kommen lassen, und dass er nicht selber gefahren sei. In der Befragung machte er in Bezug auf den Strafantrag zudem klar, dass ihm dieser ungerecht erscheine. Das sah das Gericht anders.