Missgeschick: Familienvater bricht in eigene Wohnung ein

(sda) Der Mann und seine Frau waren am Donnerstag von ihrem Kind in zwei verschiedene Zimmer eingesperrt worden, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Um das Problem zu lösen, sprang der Vater vom Balkon und bat seinen Nachbarn um Mithilfe.

Dieser parkte seinen Wagen unter der Küche der Familie. Der Vater stieg auf den Wagen und konnte so das Küchenfenster einschlagen. Durch das Fenster gelangte er zurück in die Wohnung und befreite seine Frau.

Die Aktion wurde von Dritten aber falsch gedeutet. Sie verständigten die Polizei. Zwei Männer seien in den Wohnblock eingedrungen und jetzt ertöne lautes Geschrei. Daraufhin rückten mehrere Polizeipatrouillen an den «Tatort» aus. Dort klärte sich die Situation dann rasch, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe am Küchenfenster und am Fahrzeug, das als Steighilfe diente.