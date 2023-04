Mein Ding: Trockenblumen Blumen für die Ewigkeit: Claudia Nabholz verkauft in Schlieren erfolgreich Trockenblumen Blumen mal anders: Claudia Nabholz bereitet mit dem Online-Verkauf von Trockenblumen vielen Menschen eine Freude. Ein Erfolg für ihr Start-up.

8 Bilder 8 Bilder Claudia Nabholz liebt es, neue Trockenblumen-Sträusse zu kreieren. Claudia Minder

Wer das Atelier von Claudia Nabholz betritt, wird in eine Wolke aus wohltuend blumigem, würzigem Duft eingehüllt. Die Regale sind voller Kisten mit farbigen getrockneten Blumen und Sträussen. Vom dunkelgrünen Eukalyptus über die weissen Hortensien bis hin zum violetten Lavendel: Unzählige Einzelsorten und Sträusse warten darauf, per Post verschickt zu werden.

Angefangen hat alles im Jahr 2019 mit einem Besuch in Paris. Wohin Claudia Nabholz auch schaute, wurden Trockenblumen als Deko verwendet, sei dies in Cafés, Läden oder Hotels. Zurück in der Schweiz stand für Claudia Nabholz fest, dass sie einen Online-Shop für Trockenblumen gründen will. Anfang 2020 war ihr Start-up geboren.

Ein Hype während der Pandemie

Sie startete das Projekt mit dem Import von getrockneten Blumen. Wenige Wochen später kam die Coronapandemie. «Wie bei vielen Online-Shops ging bei mir das Geschäft dann durch die Decke. Ich verwandelte meinen Balkon in eine Werkstatt, fertigte Bouquets an und schnürte pro Tag um die 30 Pakete. Die Leute schickten sich gegenseitig Blumensträusse», erzählt Claudia Nabholz.

Da die Nachfrage nach den Sträussen weiter zunahm, holte Claudia Nabholz ihre Schwester Nadja Nabholz ins Boot. Zusammen gründeten Sie das Unternehmen Nabholz Creations AG und den Online-Shop www.lafleurdouce.ch. Während Nadja Nabholz für den Business-Part zuständig ist, kümmert sich Claudia Nabholz um alles Kreative: Fotos für die Website, Entwürfe neuer Sträusse und den Social-Media-Content.

Mit ihren Backgrounds ergänzen sich die zwei Schwestern: Claudia Nabholz hat an der Universität Zürich Wirtschaftspsychologie studiert und danach das Café Frau Meise in Baden eröffnet sowie ein Mode-und Schmucklabel gegründet. Und Nadja Nabholz hat sich nach dem Studium an der ETH als Marketing- und Strategie-Consultant selbstständig gemacht.

Eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Schnittblumen

«Wir beide lieben Blumen und hatten schon immer gerne üppige Blumensträusse als Deko in unseren Wohnungen. Es hat uns jedoch beide immer gereut, neue Schnittblumen zu kaufen oder uns schenken zu lassen, da man diese schon nach kurzer Zeit wieder entsorgen muss», meint Claudia Nabholz.

Die Trockenblumen zeichnen sich vor allem durch ihre Langlebigkeit aus: Einmal in die Vase gestellt, bezaubern sie für mehrere Monate. Sie wirken zart, sind aber sehr robust und lange haltbar. Laut Nabholz haben sie im Vergleich zu frischen Schnittblumen einen deutlich kleineren CO 2 -Fussabdruck.

Von den Feldern Hollands in die Schlieremer Werkstatt

Claudia Nabholz bezieht ihre Blumen von zwei Produzenten aus Holland und Italien. Dort werden sie auf den Feldern angesät, während der Hochblüte gepflückt und anschliessend in geeignete Räume zum Trocknen gebracht. Beim Trocknen müssen Faktoren wie Licht und Feuchtigkeit perfekt stimmen. Es eignen sich nicht alle Sorten zum Trocknen, denn die Blumen sollten trotz des Verarbeitungsprozess ihre Farbe und Frische behalten.

Anschliessend kommen die Pflanzen in die Werkstatt an der Industriestrasse 3 in Schlieren, wo sie von Claudia und Nadja Nabholz und drei Angestellten von Hand verarbeitet und per A-Post an die Kunden verschickt werden.

Die Preise für die Einzelsorten und Sträusse bewegen sich zwischen 18 und 88 Franken. Sehr begehrt unter den Sträussen ist der «Wiesenzauber» für 45 Franken: Ein bunter Mix aus Eukalyptus, Sanfordi, Rodanthe und vielem mehr. Von den Einzelsorten werden die Craspedias mit ihren lustigen gelben Kugeln am häufigsten bestellt.

Die gelben Craspedias kommen bei der Kundschaft besonders gut an. Claudia Minder

Und was ist die Lieblingsblume von Clauda Nabholz? «Mir hat es die Wunderblume angetan.» Nebst den Blumen sind im Online-Shop auch Vasen und Do-it-yourself-Sets erhältlich.

Die Kundschaft ist sehr unterschiedlich: Von Hotels über Zahnarztpraxen und Restaurants bis hin zu Privatpersonen. «Uns fällt auf, dass immer mehr Männer Trockenblumen kaufen», erzählt Claudia. «La fleur douce» versendet Pakete schweizweit. Gerade auch aus Lausanne oder Genf kämen viele Bestellungen.

Claudia Nabholz trifft nun bereits Vorbereitungen für den Muttertag am 14. Mai, denn dieser Tag ist ein «blumiges» Highlight im Jahr.