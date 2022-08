Mein Ding: Singen «Ich kann beim Singen alle meine Gefühle rauslassen»: Dahlia Gretler ist das jüngste Mitglied im Dietiker D-Dur-Chor Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist die 15-jährige Dahlia Gretler aus Dietikon nun Mitglied im D-Dur-Chor, der regelmässig an Gottesdiensten in der St.-Agatha-Kirche auftritt. Mit dem Singen hat sie eine Leidenschaft für sich entdeckt.

Dahlia Gretler in der St.-Agatha-Kirche in Dietikon. Valentin Hehli

Es ist noch nicht lange her, seit die 15-jährige Dahlia Gretler aus Dietikon das Singen für sich entdeckt hat. Vor etwa einem Jahr hat sie damit begonnen, zu Hause für sich alleine zu singen. «Ich habe beim Musikhören einfach mitgesungen und so gemerkt, wie viel Freude mir das Singen bereitet», sagt Gretler.

Im letzten Dezember hat sie dann ihre Mutter zu einer Probe des D-Dur-Chors ins Pfarreizentrum der St.-Agatha-Kirche in Dietikon begleitet und ist seitdem das jüngste Chormitglied. «Ich wurde direkt von der Energie und Freude gepackt, die die anderen beim Singen ausstrahlten», sagt Gretler.

Auch die junge und engagierte Chorleiterin Réka Jaksics war für sie ein Grund, dem Chor beizutreten. «Sie feilt viel herum und pusht uns immer wieder, das Beste aus unseren Stimmen herauszuholen», sagt sie. Das führe dann am Ende meist zu einem überraschend guten Ergebnis.

Zudem stehe für die Dirigentin die Freude am Singen im Vordergrund. An drei Mittwochabenden im Monat probt der rund 20-köpfige Chor jeweils während zweier Stunden. Weil der D-Dur-Chor vier- bis fünfmal im Jahr an Gottesdiensten auftritt, sind Kirchenlieder ein fester Bestandteil des Repertoires. «Oft singen wir die Gottesdienstlieder aber in leicht abgeänderter Form und viel energievoller als üblich, was mir sehr gefällt», sagt Gretler.

Das Singen hilft ihr gegen Prüfungsstress

Daneben singen die Sängerinnen und Sänger aber auch viele modernere Lieder, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Diese präsentiert der Chor alle zwei Jahre an einem grösseren Konzert sowie an anderen kleinen Auftritten. Songs aus den aktuellen Charts seien das aber meistens nicht. «Ein bekanntes Lied, das ich im Chor beispielsweise sehr gerne singe, ist ‹Bohemian Rhapsody› von Queen», sagt Gretler. Auch zu Hause singt sie immer noch gerne hin und wieder vor sich hin.

Wie die meisten Frauen im Chor singt sie in der höchsten Stimmlage – dem Sopran. Valentin Hehli

Mit ihrem neuen Hobby hat sie etwas gefunden, das sie glücklich macht: «Ich kann beim Singen alle meine Gefühle rauslassen und alles um mich herum vergessen», sagt sie. Das Abschalten helfe ihr auch bei Prüfungsstress – seit dem neuen Schuljahr besucht sie die dritte Oberstufe.

Die Chorproben laufen nicht immer gleich ab: «Wenn alles gut sitzt, kommt es ab und zu auch vor, dass wir ein wenig freestylen», sagt Gretler. Meist sieht das dann so aus: Die Dirigentin spielt ein paar Töne am Klavier und die Sängerinnen und Sänger summen oder singen etwas dazu.

Der Chor hat sie schon ihr Leben lang begleitet

Wie die meisten Chöre hat der D-Dur-Chor weitaus mehr Sängerinnen als Sänger. Aktuell zählt der Chor fünf bis sechs männliche Mitglieder. Die meisten Frauen singen wie Gretler in der höchsten Stimmlage – dem Sopran. Mit ihren 15 Jahren ist sie mit Abstand die Jüngste im Chor: «Ein paar andere sind etwa Mitte Zwanzig und die restlichen Mitglieder sind alle über 30 Jahre alt», sagt sie.

Sie hat nicht vor, den D-Dur-Chor in allzu naher Zukunft wieder zu verlassen. Valentin Hehli

Mit den meisten im Chor verstehe sie sich trotzdem ziemlich gut. Obwohl sie erst seit kurzem mit dabei ist, begleitet sie der D-Dur-Chor wegen ihrer Mutter schon ihr Leben lang. Vor ein paar Jahren hat Gretler bereits einmal gemeinsam mit dem Chor gesungen: «Es war an einem speziellen Gottesdienst, an dem die Eltern ihre Kinder mitgenommen haben», sagt sie.

Den D-Dur-Chor in naher Zukunft zu verlassen, hat Gretler nicht vor. «Solange es mir Spass macht, sehe ich keinen Grund darin, nicht im Chor zu bleiben», sagt sie. Wohin es sie in Zukunft treiben werde, wisse sie aber noch nicht.