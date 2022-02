Mein Ding: Reptilien «Grössere Leguane laufen einem hinterher wie Hunde» – Yvonne Richner spricht die Sprache der Reptilien Sie ist als Reptilienfachfrau beim Tierschutz Limmattal-Säuliamt aktiv und möchte nun eine eigene Reptilien-Auffangstation aufbauen. Anstatt eingeschläfert sollen die Tiere dort gepflegt und weitervermittelt werden.

In ihrem selbst gebauten Terrarium im Keller hält Yvonne Richner unter anderem diesen Albino-Leguan. Severin Bigler

Kaum jemand kann dem Schnurren einer Katze oder grossen Hundeaugen widerstehen. Für Schildkröten, Schlangen und Geckos hingegen hält sich die Begeisterung bei vielen in Grenzen. Nicht so bei Yvonne Richner. Ihr haben es die Exoten angetan. Deshalb setzt sich die 58-Jährige seit Jahren für sie ein. Derzeit ist sie als Reptilienfachfrau beim Tierschutz Limmattal-Säuliamt aktiv und sammelt Geld, um ihre eigene Reptilien-Auffangstation aufzubauen.

Mit Reptilien in Kontakt kam Richner erstmals im Tessin. Dort war die damals Siebenjährige mit ihren Eltern am Spazieren. Dabei habe sie voller Freude zahlreiche Reptilien am Wegrand gefunden und begonnen, sie zu beobachten. «Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Reptilien entdecke als andere», sagt sie. Ihr Interesse war geweckt. So legte sie sich zwei Jahre später das erste Reptil zu: eine griechische Landschildkröte.

Mit Nicken zeigen Leguane, wer der Chef ist

Heute sind Leguane Richners Lieblingsreptilien. «Grössere Leguane laufen einem hinterher wie Hunde», sagt sie. «Man kann wirklich eine Beziehung mit ihnen aufbauen.» Leguane teilten ihre Befindlichkeit unter anderem durch ein Nicken mit. Je nachdem wie sie nicken, bedeute dies etwa «Hallo» oder «Ich bin der Chef hier».

Für ihre Lieblinge hat Richner in ihrem Keller in Merenschwand einen ganzen Raum zu einem Terrarium umgebaut. Darin leben zurzeit vier Leguane, ein Gecko und drei Bartagamen. Um optimale Lebensbedingungen für die Tiere zu schaffen, befeuchtet eine elektronisch gesteuerte Anlage das Terrarium. UV-Lampen sorgen für Licht und Wärme. «Wenn man solche Tiere hat, will man es ihnen immer noch schöner machen», sagt Richner und lacht.

«Das Non-Plus-Ultra wäre jetzt noch Dschungelmusik.»

Doch nur die wenigsten Reptilien in der Schweiz haben das Glück, mit so viel Auslauf zu leben wie Richners Leguane. Viele Halter hätten das Wissen und die Kapazität für eine gute Haltung nicht, sagt Richner. Ausserdem gebe es in der Schweiz schlichtweg zu viele Reptilien, die als Haustiere gehalten werden. Gemäss Berechnungen von Zoofachgeschäften seien es rund 700'000. «Heute werden diverse Reptilien eingeschläfert, weil das Veterinäramt nicht weiss, wohin mit ihnen.» Die Exoten würden zudem ziemlich alt, was vielen Besitzern nicht bewusst sei. «Ich habe zum Beispiel eine 20-jährige Kornnatter», sagt Richner.

Dieser grüne Leguan geniesst die Wärme und das Licht der UV-Lampen. Severin Bigler

Die Reptilien zogen sie bis nach Honduras

Deshalb wolle sie eine eigene Reptilien-Auffangstation aufbauen. Die Firma habe sie schon gegründet, aber für die Stiftung fehle ihr noch das Geld. Die Vision des Projekts Swiss Reptile Rescue sei es, abgegebene, ausgesetzte und konfiszierte Reptilien aufzunehmen, zu pflegen und ihnen einen neuen Platz zu suchen.

Ausserdem wolle sie mit dem Projekt Wissen über die Tiere vermitteln, sagt Richner. Schon früher habe sie Aufklärungsarbeit geleistet. «Ich bin drei Jahre mit Vorträgen durch Schulen und Altersheime in der ganzen Schweiz gezogen.» Ihre Kenntnisse dazu habe sie sich an verschiedenen Orten angeeignet: als Schülerin in einem Zoofachgeschäft, später bei ihrer Ausbildung zur Tierpflegerin sowie bei einem Leguan-Forschungsprojekt in Honduras.