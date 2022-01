Mein Ding: Perkussion Er trommelte für Nelson Mandela – Adolfo Domingos bereiste mit dem angolanischen Nationalballett die ganze Welt Der leidenschaftliche Perkussionist begleitet mit seiner Musik die afrikanischen Tanzstunden seiner Frau. Vom vielen Spielen hat er dicke Hornhaut an den Händen.

Mit einer Trommel zwischen den Beinen und sogenannten «Marakas»-Rasseln an den Handgelenken geht Adolfo Domingos seiner Leidenschaft nach. Severin Bigler

Für Adolfo Domingos ist die afrikanische Perkussion Beruf und Berufung. Er entlockt Trommeln, Rasseln, Glocken und anderen Instrumenten die verschiedensten Melodien. «Es kam von Anfang an aus dem Herzen heraus», sagt er. Heute leitet der 52-Jährige gemeinsam mit seiner Frau die Schule PiliPili für afrikanischen Tanz und Trommelspiel in der Fahrweid. Die beiden lernten sich kennen, als Domingos 2005 bei einer beruflichen Reise in der Schweiz hängen blieb. Während sie afrikanischen Tanz unterrichtet, sorgt er für die authentische Musik dazu. Neben den Kursen tritt er regelmässig an Firmenanlässen und Geburtstagen auf und leitet Perkussions-Workshops, unter anderem an Schulen.

Seine ersten Versuche auf der Trommel machte Domingos mit zehn Jahren in seinem Geburtsland, der Demokratischen Republik Kongo. Von seinem grossen Bruder und einer Gruppe aus dem Quartier habe er die Rhythmen und Melodien gelernt, erzählt er. Noten habe er dazu keine gebraucht.

«Es ist typisch afrikanisch, dass ohne Noten gespielt wird. Ich habe alles über Beobachtungen und übers Gehör aufgenommen.»

Während seiner Schulzeit sei er jede freie Minute am Üben gewesen. Auch als er später eine Ausbildung zum Schreiner gemacht habe, habe er nebenbei alles ins Trommelspiel gesteckt. Zudem habe er gelernt, Trommeln zu bauen und zu flicken.

An seinen Workshops trommeln auch Manager

Anfangs habe ihm das Trommelspiel grosse Schmerzen bereitet, sagt Domingos. Teilweise spiele er sechs oder gar acht Stunden am Tag, wobei die Hände leicht aufspringen könnten. Deshalb sind sie jetzt mit einer dicken Hornhaut überzogen. Auch für die Arme und den Oberkörper sei das Spielen sehr anstrengend. Wer ein guter Perkussionist oder eine gute Perkussionistin werden wolle, müsse viel Zeit investieren. Lernen könne es jeder. Aber: «Man muss wirklich wollen.» Mit der Offenheit dranzubleiben, könnten auch in seinen Workshops alle – egal ob Manager oder Kinder – grosse Fortschritte machen.

Als 20-Jähriger verliess Domingos seine Heimat und reiste nach Angola. Dort wurde er als Solist ins Nationalballett aufgenommen. Es besteht aus sieben bis acht Perkussionisten, die verschiedene Stimmen spielen und dazu singen sowie rund 20 Tänzerinnen und 20 Tänzern.

«Perkussion, Gesang und Tanz gehören zusammen»,

sagt Domingos. «Während die begleitenden Perkussionisten den grundlegenden Rhythmus durchziehen, wechselt der Solist die Melodie immer wieder. Der Solist bildet die Bewegungen der Tänzer ab.»

In der afrikanischen Perkussion gehe es meistens um Freude und Spass, sagt Domingos. Die Tänzerinnen und Tänzer bereicherten ihre Bewegungen mit Witz und Schalk, es werde viel gelacht. Mit dem angolanischen Nationalballett habe er Menschen in ganz Afrika, Europa, Japan und Lateinamerika Freude bereitet, erzählt er. Immer wieder habe er auch an Staatsanlässen vor bekannten Präsidenten gespielt, unter anderem vor Nelson Mandela.

Auch privat ist Domingos der geborene Unterhalter. Er sei sehr gesellig und liebe es, sich mit Kollegen zu treffen und auszutauschen, sagt er. Dabei bringe er die anderen stets zum Lachen. Ausserdem könnten sich seine Frau und ihre gemeinsame Tochter öfters an traditionellen afrikanischen Gerichten erfreuen: «Ich koche sehr gerne.»