Mein Ding: Patenschaft Die Dietikerin Belinda Kastrati trifft sich regelmässig mit ihrem Caritas-Patenmädchen – und eröffnet ihr so neue Möglichkeiten Seit rund einem Jahr ist die 26-jährige Dietikerin Belinda Kastrati Teil des Patenschaftsprojekts «mit mir» der Caritas Zürich. Ihr ist es ein grosses Anliegen, sich für armutsbetroffene Kinder einzusetzen.

Belinda Kastrati, Patin beim Patenschaftsprojekt «mit mir» der Caritas Zürich, bei ihr zu Hause in Dietikon. Bild: Andrea Zahler

Belinda Kastrati aus Dietikon bezeichnet sich als sehr offene und aktive Person. Dieselben Eigenschaften sieht sie auch in ihrem 14-jährigen Patenmädchen. «Wir sind uns charakterlich ziemlich ähnlich», sagt Kastrati. Die 26-Jährige studiert soziale Arbeit und arbeitet nebenbei als Fachfrau Gesundheit in der Hirslanden Klinik Im Park in Zürich.

Im Januar 2022 hat sie in einem Seminar zur Fremdplatzierung von Kindern nach alternativen Möglichkeiten recherchiert. Dabei ist sie auf das Patenschaftsprojekt «mit mir» der Caritas Zürich gestossen, das Kinder aus armutsbetroffenen Familien unterstützt. «Ich war sofort begeistert davon und habe mich dann noch am selben Tag bei der Caritas als Patin beworben», sagt Kastrati.

Das Patenkind geniesst die volle Aufmerksamkeit

Darüber, ob die zusätzliche Aufgabe zeitlich gut mit dem Job und dem Studium zu vereinbaren sein werde, habe sie sich damals nicht gross Gedanken gemacht. «Es war mir einfach wichtig, bei dieser guten Sache mitzuwirken», sagt sie. Nach einem Gespräch mit der Leiterin des Projekts, das kurze Zeit später stattfand, vergingen nur noch wenige Wochen, bis Kastrati ihr Patenkind kennen lernte.

Gemeinsam mit einer Begleitperson der Caritas besuchte sie das Mädchen zu Hause bei ihren Eltern und den vier jüngeren Geschwistern. «Die Stimmung war zwar noch etwas angespannt, weil wir uns noch nicht kannten, aber grundsätzlich hat es zwischen uns gut gepasst», sagt sie.

Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass es in vielen Situationen nicht einfach sei, als Kind mit Migrationshintergrund aufzuwachsen, sagt Belinda Kastrati. Bild: Andrea Zahler

Seitdem treffen sich die beiden etwa einmal im Monat. Dann gehen sie ins Kino oder Schwimmbad, fahren Rollerskates oder besuchen ein Restaurant. «In der Regel mache ich ein paar Vorschläge und lasse sie dann entscheiden, was sie am liebsten machen möchte», sagt Kastrati.

Die Eltern hätten weder genügend Zeit noch die finanziellen Möglichkeiten, um mit ihren Kindern solche Aktivitäten zu unternehmen. Ausserdem geniesse das Patenkind bei ihr die volle Aufmerksamkeit, was zu Hause, umgeben von vier Geschwistern, selten vorkomme.

«Ich fühle mich ein wenig wie eine grosse Cousine»

Bei den Treffen versucht Kastrati bewusst, der Teenagerin neue Dinge zu zeigen und so ihren Horizont zu erweitern. «Für mich ist das eine Art von Alltagsbildung. Einmal besuchten wir beispielsweise ein mexikanisches Restaurant, wo sie zum ersten Mal mexikanisches Essen probierte», sagt sie.

Mittlerweile hat sich zwischen Kastrati und dem Mädchen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, sodass sie sich auch gegenseitig erzählen, was sie gerade beschäftigt. «Es ist ein sehr schönes Gefühl – ich fühle mich ein wenig wie eine grosse Cousine», sagt sie.

Gemeinsamkeiten sieht Kastrati nicht nur in der Ähnlichkeit ihrer Charaktere, sondern auch bei der Herkunft. «Ich stamme aus dem Kosovo und ihre Familie kommt ebenfalls vom Balkan. Ausserdem sind wir beide muslimisch», sagt sie.

So wisse sie aus eigener Erfahrung, dass es in vielen Situationen nicht einfach sei, als Kind mit Migrationshintergrund aufzuwachsen. Um ihr Patenkind bestmöglich zu unterstützen, tauscht sie sich auch regelmässig mit den Eltern aus und hilft bei Fragen oder Unsicherheiten.

Die Patenschaft wird voraussichtlich noch zwei weitere Jahre andauern. Ob sich Kastrati danach eines neuen Patenkindes annehmen wird, will sie noch offen lassen. Leider gebe es zu wenige freiwillige Patinnen und Paten. Sie hoffe deshalb, dass sich künftig noch mehr Personen für ein solches Engagement entscheiden, sagt sie. Der Grund für ihr Anliegen liegt auf der Hand: «Kinder, deren Eltern sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, können von solch einer Patenschaft enorm viel profitieren.»