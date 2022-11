Mein Ding: Naturschutz «Jedes kleine ‹Bitzli› zählt»: Sie engagiert sich mit viel Tatendrang für einheimische Tiere und Pflanzen Seit eineinhalb Jahren ist die 37-jährige Esther Summermatter Vorstandsmitglied im Uitiker Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel. Mit verschiedenen Projekten setzt sie sich so für mehr Biodiversität in ihrer Gemeinde ein.

Für die Kontrolle der Nistkästen muss Esther Summermatter hin und wieder auch ihre Kletterkünste unter Beweis stellen. Bild: Alex Spichale

Esther Summermatter verbrachte ihre Zeit schon immer gerne draussen in der Natur. Anfang 2020 ist die 37-Jährige mit ihrem Mann von Zürich nach Uitikon gezogen. «Wir kannten damals niemanden im Dorf. Deshalb wurde es während der Coronapandemie ein wenig einsam», sagt Summermatter.

Durch einen Besuch auf dem Uitiker Frühlingsmarkt im Jahr 2021 stiess sie auf den Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel, der sich in der Gemeinde für den Erhalt der Natur sowie den Artenschutz einsetzt. Der Verein habe Verstärkung gesucht und so sei sie kurzerhand in den Vorstand reingerutscht. Summermatter sagt:

«Ich wollte mich mit den Leuten aus der Gemeinde vernetzen und gleichzeitig etwas Sinnvolles tun. Daher passte das perfekt.»

Der Verein engagiert sich jedes Jahr mit verschiedenen Projekten für die einheimischen Tiere, Bäume und Pflanzen. Zurzeit kontrollieren die Vereinsmitglieder beispielsweise die Nistkästen und entfernen dabei die alten Nester, damit die Vögel im nächsten Jahr wieder ausreichend Platz zum Brüten haben.

Immer wieder würden sie in den Kästen auch tote Vögel vorfinden, die zu wenige Insekten zum Essen gefunden haben und so verhungert sind. «Das sind natürlich keine schönen Momente, aber so ist das Leben», sagt Summermatter.

Mit verschiedenen Projekten soll die Biodiversität gefördert werden

Jeweils im Frühling unterstützt der Verein Gartenrötel den Amphibienzug bei der Überquerung der Uitikonerstrasse im Schlieremerwald. «Wir stellen an einigen Stellen Bretter als Absperrungen auf und platzieren Kessel davor, sodass die Frösche und Kröten hineinfallen», sagt Summermatter.

Immer um sechs Uhr morgens und um zehn Uhr abends trage man die Kessel mit den Tieren über die Strasse. Auf diese Art werde die Zahl der Tiere, die von einem Auto überfahren werden, stark verringert, sagt sie.

Die Vereinsmitglieder versuchen so mit grösseren und kleineren Projekten, die lokale Biodiversität zu fördern. «Jedes kleine ‹Bitzli› zählt», sagt Summermatter. Mit ihrem Einsatz könne sie zwar nicht die ganze Welt retten, doch sie ist sich sicher: «Auch mit wenig können wir etwas bewirken.»

Durch ihre Tätigkeit im Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel hat sich Summermatter einiges neues Wissen angeeignet. Bild: Alex Spichale

Summermatter freut es besonders, wenn neben den Mitgliedern auch weitere Freiwillige aus der Bevölkerung bei der Umsetzung der Projekte mithelfen. Ausserordentlich viele helfende Hände seien beispielsweise bei der Neophytenbekämpfung im letzten Sommer dabei gewesen. Diese hatte zum Ziel, fremde und invasive Pflanzen, die einheimische Gewächse verdrängen, zu beseitigen.

Sensibilisierung der Bevölkerung durch Austausch und Exkursionen

«Beim Austausch mit den Leuten versuchen wir auch, sie für verschiedene Umweltthemen zu sensibilisieren», sagt Summermatter. Ausserdem bietet der Verein mehrmals im Jahr Ausflüge an, um der Bevölkerung die Natur näherzubringen. Für das nächste Jahr steht sogar eine zweitägige Exkursion ins Wallis an, um den Bienenfresser, einen auffällig bunten Vogel, von Nahem zu betrachten.

In den eineinhalb Jahren im Uitiker Natur- und Vogelschutzverein hat sich Summermatter viel Wissen angeeignet. «Vor allem mit Pflanzen kannte ich mich früher viel weniger gut aus», sagt sie.

Für die Zukunft des Vereins hat Summermatter bescheidene Wünsche: «Ich hoffe, dass wir die laufenden Projekte wie gewohnt weiterführen können. Sehr schön wäre natürlich auch, hin und wieder etwas Neues zu realisieren», sagt sie.