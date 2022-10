Mein Ding: Makrofotografie Vor seiner Linse krabbelt und summt es: Dieser Schlieremer zeigt Spinnen, Käfer und Bienen ganz gross Für sein Hobby legt sich der 33-jährige Martin Reichenbach auf den Waldboden. Mit seinen Makroaufnahmen zeigt er die Tiere aus einer ganz anderen Perspektive – und fängt damit deren Schönheit ein.

Martin Reichenbach fotografiert seine Motive meistens im Liegen. Severin Bigler

Mitte 20 ist Martin Reichenbach aus Schlieren erstmals mit dem Fotografieren in Berührung gekommen. «Meine Mutter hat mir damals eine Digitalkamera ausgeliehen, die ich dann vor allem in den Ferien immer öfter benutzt habe», sagt er. Seine Motive waren anfangs ausschliesslich Landschaften.

Während des Corona-Lockdowns verspürte der mittlerweile 33-Jährige das Bedürfnis nach einer zusätzlichen Beschäftigung und begann, sein Hobby intensiver auszuleben. «Als ersten Schritt kaufte ich mir eine Spiegelreflexkamera», sagt Reichenbach.

Da er schon immer gerne in den Wald ging und dieser auch fast direkt vor seiner Haustüre liegt, war es naheliegend, dass seine ersten Aufnahmen mit der neuen Kamera im Wald entstanden. Nach einiger Zeit habe er aber gemerkt, dass reine Landschaftsfotografie im Wald nicht das war, was er wirklich wollte. Reichenbach sagt:

«Ich suchte nach etwas mit mehr Spannung und Abwechslung, das mich gleichzeitig auch stärker herausforderte.»

Parallel dazu meldete er sich in der Migros-Klubschule in Winterthur für den CAS in Fotografie an, um sein theoretisches und praktisches Wissen zu erweitern. Tatsächlich lernte er durch die Weiterbildung einen neuen und für ihn interessanten Bereich der Fotografie kennen: die Makrofotografie.

Mit seinem Fotoprojekt will er nun während eines ganzen Jahres die Veränderungen miterleben, die der Wald und seine Bewohner durchmachen. Severin Bigler

«Es hat mich total inspiriert und neugierig gemacht, wie viele Details man auf Makroaufnahmen erkennen kann, die man mit blossem Auge gar nicht sieht», sagt Reichenbach. Im Rahmen eines Abschlussprojekts startete er schliesslich im März dieses Jahres damit, ein Waldstück mit einem grossen Teich in Schlieren einmal wöchentlich zu besuchen und dort Makroaufnahmen zu schiessen.

Seine Hauptmotive waren von da an verschiedenste Insekten wie Libellen, Wildbienen, Hummeln und Springschwänze sowie jegliche Arten von Spinnen und Käfern. «Wenn man Insekten durch die Kamera von Nahem betrachtet, kommen bunte Farben, feine Härchen und weitere unerwartete Dinge zum Vorschein», sagt Reichenbach.

Auf seinen Fotos will er die Insekten in ihrem natürlichen Lebensraum zeigen und so auch ihre Verhaltensweisen dokumentieren. Dabei versucht er, die Tiere ohne viel Bearbeitung so ästhetisch wie möglich darzustellen. Er sagt:

«Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, Insekten aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.»

Diesen September schloss Reichenbach seine einjährige Weiterbildung ab. Sein Projekt im Schlieremer Wald läuft aber immer noch. «Ich habe mein ursprüngliches Abschlussprojekt mit einem anderen ersetzt, weil ich es noch weiterführen wollte», sagt er.

Eine von Martin Reichenbach geschossene Makroaufnahme eines Goldglänzenden Laufkäfers. zvg

Sein Ziel ist es nun, mit dem Fotoprojekt während eines ganzen Jahres die Veränderungen mitzuerleben, die der Wald und seine Bewohner durchmachen. Weil man jetzt im Herbst nicht mehr vielen Insekten begegnet, fokussiert sich Reichenbach seit einigen Wochen auf Pilze.

Der grosse Traum einer eigenen Ausstellung

Ein fertiges Makrobild von ihm besteht aus 8 bis 30 Einzelaufnahmen, die dann zu einem Foto zusammengeführt werden. «Mit nur einer Aufnahme wäre es nicht möglich, eine so hohe Tiefenschärfe zu erzielen», sagt er. Vor allem beim Fotografieren von Insekten sei deshalb auch eine grosse Portion Geduld erforderlich.

Reichenbach veröffentlicht seine Bilder unter dem Namen «Tin Pictures» laufend auf seiner Website und seinem Instagram-Profil. Mit der Publikation der Fotos will er den Leuten näherbringen, wie viele spannende Lebewesen es im Wald hat und dass es sich lohnt, raus in die Natur zu gehen.

Alle seine Makroaufnahmen für das Projekt sind bei diesem Teich oder in der Nähe davon entstanden. Severin Bigler

Ob er seine Sammlung aus Makroaufnahmen nach Abschluss des Projekts noch zusätzlich in einem Buch festhalten will, lässt Reichenbach noch offen. Sein grosser Traum ist nämlich ein anderer: «Ich würde meine Bilder sehr gerne einmal in einer Ausstellung präsentieren.»